На остров не высаживались: стали известны подробности об украинском флаге на Змеином

Остров Змеиный зачистили от оккупантов РФ / president.gov.ua

Появились подробности доставки флага Украины на остров Змеиный в Черном море, откуда недавно были выбиты российские оккупанты.

Как рассказала CNN начальник объединенного координационного пресс-центра сил обороны Юга Наталья Гуменюк, фактически на украинский остров бойцы не высаживались.

По ее словам, флаг Украины был сброшен на Змеиный, но он еще не поднят над островом. Она объяснила, что ее фразу о поднятии флага следует воспринимать "метафорически".

"Флаг был доставлен на остров вертолетом. Он дождется прибытия войск, а потом будет развеваться. На остров никто не высаживался. Так кто же будет его устанавливать, втыкать, поднимать? И рисковать людьми ради фото для СМИ никто не будет", - добавила Гуменюк.

Отметим, что ранее Гуменюк заявила о том, что на Змеином был установлен флаг Украины.

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Ситуация на Змеином

Ранее в Оперативном командовании Юг 30 июня заявили, что войска России вышли со Змеиного после неоднократных ударов со стороны ВСУ по их позициям на оккупированном острове. Враг вынужден был спешно эвакуироваться на двух скоростных катерах.

Главнокомандующий украинской армией Валерий Залужный подтвердил сведения о том, что российские оккупанты покинули Змеиный. Военачальник опубликовал видео ударов по войскам РФ на острове.

В Минобороны РФ "оригинально" объяснили выход своих войск со Змеиного. Мол, это жест доброй воли.

Советник руководителя Офиса президента Михаил Подоляк отметил, что Россия, похоже, уважает только язык силы. По его словам, чтобы Москва чаще демонстрировала "добрую волю", следует "систематически ее бить".

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