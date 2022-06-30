Бить Россию – приучать ее к доброй воле: Подоляк призвал к новым ударам по врагу после Змеиного

Украине нужно больше оружия, чтобы Россия демонстрировала "добрую волю" - Подоляк / Коллаж УНИАН, Офис президента

Российская трактовка выхода вражеских войск с острова Змеиный сигнализирует о том, что Москва понимает только язык силы. Чтобы изменить поведение врага, нужно постоянно наносить удары. В такой ситуации Украине требуется больше оружия для прекращения агрессии РФ. Об этом заявил советник руководителя Офиса президента Михаил Подоляк.

В своем Twitter-аккаунте он написал о том, что обоснование Минобороны России выхода российских войск с острова Змеиный после военной операции ВСУ свидетельствует о понимании Москвой только силы. Следовательно, нужно наносить удары по врагу, чтобы изменить его поведение.

Читайте также"Что дальше, Крым, Ростов?": у россиян истерика от "шага доброй воли" с островом Змеиным"Все идет по плану? Опять как жест "доброй воли" российские войска бегут из острова Змеиный, подтвердили в Минобороны России. То есть для того, чтобы "влюбить" Москву в добрую волю, нужно систематически ее бить. Поэтому меньше слов - больше оружия, и быстрее к миру без нацистской буквы Z...", - подчеркнул Михаил Подоляк.

ВСУ выбили войска РФ со Змеиного

В Оперативном командовании Юг Вооруженных сил Украины в четверг, 30 июня, заявили, что войска РФ, похоже, вышли со Змеиного после неоднократных ударов украинских военных подразделений по их позициям на захваченном острове.

"В течение ночи, в результате успешно проведенного очередного этапа военной операции с нанесением огневых ударов нашими ракетными и артиллерийскими подразделениями по острову Змеиный, противник наспех эвакуировал остатки гарнизона в двух скоростных катерах и, вероятно, покинул остров. Сейчас на Змеином пожар, раздаются взрывы", - отметили в ОК.

Информацию подтвердил и глава Офиса президента Андрей Ермак.

"БУМ! На Змеином россиян больше нет. ВСУ провели отличную операцию. Все будет Украина", - написал он в своем Twitter-аккаунте.

В Минобороны по-своему решили объяснил выход войск со Змеиного. Дескать, это такой "жест доброй воли".

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