Оккупанты бежали со Змеиного: на острове пожар, гремят взрывы, а в РФ говорят, что "задача выполнена"

Российские оккупанты покинули остров Змеиный / Фото УНИАН

Российские оккупанты покинули остров Змеиный после атак Вооруженных сил Украины. Об этом говорится в официальном сообщении Оперативного командования Юг.

Сейчас на Змеином пожар, раздаются взрывы.

"В течение ночи, в результате успешно проведенного очередного этапа военной операции с нанесением огневых ударов нашими ракетными и артиллерийскими подразделениями по острову Змеиный, противник наспех эвакуировал остатки гарнизона в двух скоростных катерах и, вероятно, покинул остров. Сейчас на Змеином пожар, раздаются взрывы", - говорится в сообщении.

Окончательные результаты операции доразведываются.

В минобороны страны-агрессора подтвердили, что 30 июня оккупанты ушли со Змеиного. Правда, в РФ это называют "шагом доброй воли" и утверждают, что "задачи выполнены".

Ранее Telegram-канал Инсайдер со ссылкой на источники писал, что по состоянию на 06:30 четверга, 30 июня, враг оставил позиции на острове Змеиный.

"Ряд взрывов, которые были слышны ночью на острове, осуществлялись непосредственно противником с целью уничтожения образцов техники и документации", - говорится в сообщении.

Также есть информация, что один из четырех вертолетов (предварительно Ка-52), который вечером 29 июня подлетал к Змеиному, в результате работы ВСУ получил повреждение и упал в море в районе между островом и Одесским газовым месторождением. ВКС России проводили поисковые мероприятия, однако к положительному результату они не привели. Вертолет затонул.

Журналист Андрей Цаплиенко опубликовал в Telegram фото с острова Змеиный.

"На первом фото Змеиный, вероятно, сегодня утром. На втором спутниковом фото - вчера 29 июня. Предполагают, что оккупанты решили покинуть остров, взорвав всю свою технику. Выходили из Змеиного на трех "Рапторах", скоростных десантных катерах", - говорится в сообщении.

​ Остров Змеиный - фото 30 июня 2022 / Фото t.me/Tsaplienko ​

​ Остров Змеиный - фото со спутника 29 июня 2022 / Фото t.me/Tsaplienko ​

Отметим, утром 30 июня в ОК Юг сообщали, что украинские военные нанесли еще несколько успешных ударов по расположению войск РФ и их техники на остове Змеиный. Там защитники подбили очередной вражеский ЗРПК Панцирь-С1.

Напомним, ранее Главред писал, что если российским оккупантам удастся закрепиться на острове Змеиный, Украине грозят катастрофические последствия не только в военном, но и в экономическом плане.

Расположение острова таково, что при размещении на нем средств противовоздушной обороны и другого вооружения можно угрожать не только западной части акватории Черного моря, но и южной части суши Украины – от Одессы до Крыма. При этом также создается серьезная опасность для судоходства на Дунае и для западного побережья Румынии, которая является членом НАТО.

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