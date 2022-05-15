Существует риск военной и экономической катастрофы: почему Украине важно отбить остров Змеиный

Остров Змеиный имеет огромное стратегическое значение для западного региона Черного моря / Фото УНИАН

Если российским оккупантам удастся закрепиться на острове Змеиный, Украине грозят катастрофические последствия не только в военном, но и в экономическом плане.

Расположение острова таково, что при размещении на нем средств противовоздушной обороны и другого вооружения можно угрожать не только западной части акватории Черного моря, но и южной части суши Украины – от Одессы до Крыма. При этом также создается серьезная опасность для судоходства на Дунае и для западного побережья Румынии, которая является членом НАТО. Украина уже закрыла морской порт в Одессе и не имеет возможности экспортировать по морю стратегические товары, в частности, зерно, пишет ВВС.

Военный эксперт Олег Жданов считает, что вооружение РФ на Змеином может быть использовано как вторая линия фронта.

"Если россиянам удастся установить системы ПВО большой дальности, то они смогут защитить свою эскадрилью, которая может достичь береговой линии Украины", – отметил он.

Читайте такжеРФ превращает Змеиный в неприступную крепость: появились фото с подбитым катером СернаТакже существует и непосредственная угроза Румынии, а значит, и всему блоку НАТО, поскольку Змеиный находится всего в 45 км от побережья этой страны. Британский военно-морской аналитик Джонатан Бентам считает, что размещение российской зенитной ракетной системы С-400 на острове "значительно изменит правила игры". Возникнет угроза для крупнейшего румынского порта города Констанцы. В связи с этим НАТО с начала войны укрепило границы Румынии, направив туда бельгийские и французские войска.

Эксперты не исключают, что Россия может попытаться аннексировать остров, чтобы контролировать черноморские торговые маршруты. Также закрепление на Змеином важно для захватчиков еще и потому, что после потопления ракетного крейсера Москва их возможности по защите своего флота средствами ПВО резко сократились.

Читайте такжеСША помогли Украине потопить крейсер Москва: в NYT выяснили деталиПо мнению экспертов, на данном этапе войны России против Украины нашей стране нет необходимости возвращать остров Змеиный под свой контроль, поскольку кто бы на нем ни находился, он рискует попасть под серьезный огонь противника.

Сейчас остров обрел статус "серой зоны". Россияне пытаются восстановить контроль над Змеиным, но пока что безуспешно - этот небольшой клочок земли, окруженный водой, рискует стать "морской Чернобаевкой".

Как сообщал Главред, ВСУ нанесли удар по острову Змеиный, который временно оккупировали российские военные. По информации журналиста Романа Цимбалюка, все военнослужащие ВС РФ, которые находились на острове во время нанесения удара ВСУ погибли.

24 мая в ГУР Минобороны сообщили, что во временно оккупированный Севастополь свозят убитых и раненых российских военных с острова Змеиный в Черном море. Из сорока связистов вооруженных сил РФ, откомандированных на остров Змеиный, живыми вернулись восемь.

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