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Во время удара ВСУ по острову Змеиный погибли все оккупанты, - Цимбалюк

4 мая 2022, 08:18

Журналист раскрыл подробности удачной операции ВСУ.

Во время удара ВСУ по острову Змеиный погибли все оккупанты / скриншот

ВСУ несколько дней назад нанесли удар по острову Змеиный, который временно оккупировали российские военные.

По информации журналиста Романа Цимбалюка, все военнослужащие ВС РФ, которые находились на острове во время нанесения удара ВСУ погибли.

Накануне остров покинуло 8 военнослужащих, их вывезли с острова на территорию Крыма.

"По словам одного из "эвакуированных", командование знало, что по острову может быть нанесен удар, однако никаких действий (кроме вывоза группы людей) не предпринимали", - отметил журналист.

Читайте такжеОфициально: военнослужащие с острова Змеиный живыНа Змеином находились военнослужащие подразделений 1229 разведывательного центра (в/ч 53189, Севастополь) и 744 центра связи (в/ч 40136, Севастополь) Черноморского флота, которых на данный момент, командование ВС РФ считает всех без вести пропавшими, рассказал Цимбалюк.

Напомним, ранее вооруженные силы Украины нанесли удары по позициям врага на острове Змеиный. Наши защитники попали в пункт управления и уничтожили зенитно-ракетный комплекс Стрела-10.

Также мы писали, что у острова Змеиный были уничтожены 2 российских катера типа "Раптор". Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный сообщил, что эти цели удалось поразить с помощью турецкого БПЛА "Байрактар".

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Роман Цимбалюк остров Змеиный
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