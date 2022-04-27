ВСУ ударили по оккупированному острову Змеиный: вражеский ЗРК Стрела-10 пошел за русским кораблем

ВСУ уничтожили вражеский ЗРК Стрела-10 / Коллаж УНИАН, warriors.fandom.com

Вооруженные силы Украины нанесли удары по позициям врага на острове Змеиный. Наши защитники попали в пункт управления и уничтожили зенитно-ракетный комплекс Стрела-10.

Об этом сообщило Оперативное командование Юг. Отмечается также, что украинские войска продолжают ведение боевых действий на занятом рубеже.

Враг пытался продвинуться в сторону Николаевской области в районе поселков Таврийское и Новая Заря, но успеха не имел, понес существенные потери и ретировался.

"В Черноморской операционной зоне наши силы нанесли удар по вражеским позициям на острове Змеиный. Зафиксировано попадание в пункт управления, уничтожение зенитно-ракетного комплекса Стрела-10, потери рашистов уточняются", - говорится в сообщении.

Общие вражеские потери за сутки составляют: 16 оккупантов, 1 танк и 4 единицы автомобильной техники, 2 из них бронированные.

Одесскую область атаковали 3 крылатых ракеты, зафиксировано попадание в мост через Днестровский лиман. Пострадавших нет. Движение транспорта частично ограничено. Ведутся восстановительные работы.

Враг расшатывать ситуацию вокруг Приднестровья, организуя имитации терактов, анонсируя ракетные удары. Жителям "ПМР" рассылают сообщения от имени Вооруженных Сил Украины с призывами к эвакуации.

Российская группировка войск в Приднестровье приведена в полную боевую готовность.

Читайте такжеНовое "супероружие" Кремля: в РФ придумали танк, стреляющий фекалиями - будет ломать дух противникаСправка. Стрела-10 - это советский зенитно-ракетный комплекс (ЗРК) для сухопутных войск.

Предназначен для контроля воздушного пространства с помощью оптико-электронной системы и уничтожения обнаруженных воздушных целей на малых высотах. Принят на вооружение ВС Союза ССР в 1976 году.

Как сообщал Главред, украинские защитники показали, как работает зенитно-ракетный комплекс Бук-М1 изнутри. Именно при помощи этого ЗРК 25 апреля был сбит в Балаклейском районе Харьковской области истребитель-бомбардировщик Су-34 российских оккупантов.

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