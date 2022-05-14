Бойня на Змеином: десятки убитых и раненых ВСУ оккупантов свозят в Крым - ГУР

Остров Змеиный / Фото УНИАН

Во временно оккупированный Севастополь свозят убитых и раненых российских военных с острова Змеиный в Черном море.

Как сообщает пресс-служба Главного управления разведки Министерства обороны Украины, из сорока связистов вооруженных сил РФ, откомандированных на остров Змеиный, живыми вернулись восемь.

"Одновременно эвакуированы десять тел погибших. Все они военнослужащие части спецсвязи вооруженных сил РФ, которая дислоцируется в оккупированном Севастополе. На сегодняшний день в севастопольском военном госпитале переполнены хирургии и травматологии", - сказано в сообщении.

Отмечается, что в связи с высокой нагрузкой в палатах устанавливается по сорок кроватей.

Кроме того, из-за большого количества раненых на территории Крыма активно ведется кампания по донорству крови.

"При этом донором может стать кто угодно – никаких медицинских документов не требуется, обследование не проводится", - сообщили в ГУР.

Одновременно, как рассказали в разведке, на "государственные предприятия" полуострова поступило распоряжение оккупационных властей об отправлении в местные военкоматы определенного количества мужчин.

"Им предлагается подписать контракты с вооруженными силами РФ сроком от трех месяцев до одного года. Обещают несение службы на временно оккупированных территориях Херсонской и Запорожской областей", - сказано в сообщении.

Читайте такжеРФ превращает Змеиный в неприступную крепость: появились фото с подбитым катером Серна

Ранее сообщалосьо том, что российские оккупанты пытаются превратить захваченный остров Змеиный в Черном море в свой плацдарм.

На опубликованных кадрах виден подбитый на прошлой неделе российский десантный катер Серна, который затонул, рядом находится еще один катер того же типа. Также на снимке видна баржа с подъемным краном.

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