РФ превращает Змеиный в неприступную крепость: появились фото с подбитым катером Серна

Остров Змеиный / Фото УНИАН

Российские оккупанты пытаются превратить захваченный остров Змеиный в Черном море в свой плацдарм.

РФ перебрасывает на остров военную технику, в том числе средства ПВО. Об этом идет речь в материале CNN.

Как утверждают журналисты, на опубликованных кадрах виден подбитый на прошлой неделе российский десантный катер Серна, который затонул, рядом находится еще один катер того же типа. Также на снимке видна баржа с подъемным краном.

/ CNN

В чем важность острова Змеиный

Начальник Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов рассказал, почему остров Змеиный является стратегически важным для Украины.

Как сообщается в Facebook ГУР Минобороны, Буданов отметил, что Украина будет бороться за остров Змеиный столько, сколько будет нужно.

По его словам, остров имеет стратегическое значение как для Украины, так и для российских оккупантов, поскольку позволяет контролировать надводную и в определенной степени воздушную обстановку на юге Украины. Также, добавил он, остров Змеиный стратегически важен с точки зрения возможности высадки Россией тактического морского десанта.

По словам Буданова, теоретически это - единственный регион, через который российские оккупанты могут попытаться высадить десант на территорию оккупированного Приднестровского региона Молдовы.

"Тот, кто контролирует остров, может в любой момент заблокировать движение гражданских судов во всех направлениях на юг Украины... Остров Змеиный – это территория Украины, и мы ее будем деоккупировать и бороться за нее столько, сколько нам будет нужно. Это стратегически важная точка, чтобы открыть торговые морские пути, нам завозить оружие и исключить любые возможные военные действия России на территории "ПМР", с которой они могут атаковать западную часть Украины", – отметил начальник ГУР.

Читайте такжеОккупанты РФ потеряли еще один корабль в Черном море - источник в ГУР

Напомним, ВМС Вооруженных сил Украины ранее сообщили, что уничтожили в Бердянске десантный корабль Черноморского флота оккупантов. Во время этого были повреждены еще два других вражеских судна. Также бойцам ВСУ удалось уничтожить хранилище топлива емкостью в 3 тысячи тонн. А затем возгорание перекинулось на склад боеприпасов врага.

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