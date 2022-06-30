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Змеиный освобожден: Залужный показал видео ударов ВСУ по врагу

30 июня 2022, 13:20

Главком ВСУ Валерий Залужный рассказал, что "выкуривать" оккупантов с острова Змеиный помогала украинская самоходная гаубица "Богдана".

Остров Змеиный освобожден от оккупации
Остров Змеиный освобожден от российской оккупации / Фото УНИАН, скриншот

Главнокомандующий Вооруженными силами Украины Валерий Залужный официально подтвердил, что оккупанты бежали с острова Змеиный в Черном море, и опубликовал видео ударов ВСУ по врагу.

"Не выдержав огня наших артиллерийских, ракетных и авиационных ударов, оккупанты покинули остров Змеиный. Благодарю защитников Одесской области, которые предприняли максимальные меры для освобождения стратегически важного участка нашей территории", - написал главком в Facebook.

Также Залужный поблагодарил конструкторов и производителей украинской самоходной гаубицы "Богдана", сыгравшей важную роль в освобождении острова.

"Благодарность иностранным партнерам за предоставленные средства поражения. Благодарю всех, кто помогает защищать каждый метр украинской земли и верит в Вооруженные Силы Украины", - отметил главнокомандующий ВСУ.

Украинцы с восторгом восприняли новость об освобождении Змеиного:

"Дай Бог, чтобы эта нечисть "феерически" отступила со всей Украины"

"Так работала Богдана. Респект и так держать. Все же есть наше украинское оружие, которое может крушить врагу кости. Боритесь и побеждайте. Украина превыше всего"

"Спасибо защитникам!!! Они невероятны"

"Видимо, была прилетно благоприятная погода на Змеином? Слава ВСУ!!!"

САУ Богдана - что о ней известно

2С22 "Богдана" — перспективная украинская колесная самоходная гаубица, со стволом калибра 155 мм. "Богдана" стала первой украинской САУ, разработанной под "натовский" калибр 155 мм.

Как работает САУ "Богдана" - смотрите видео:

Освобождение острова Змеиный

30 июня оперативное командование Юг сообщило, что российские оккупанты покинули остров Змеиный после атак Вооруженных сил Украины.

В минобороны страны-агрессора подтвердили, что 30 июня оккупанты ушли со Змеиного. Правда, в РФ это называют "шагом доброй воли" и утверждают, что "задачи выполнены".

Ранее Главред писал, что если российским оккупантам удастся закрепиться на острове Змеиный, Украине грозят катастрофические последствия не только в военном, но и в экономическом плане.

Расположение острова таково, что при размещении на нем средств противовоздушной обороны и другого вооружения можно угрожать не только западной части акватории Черного моря, но и южной части суши Украины – от Одессы до Крыма. При этом также создается серьезная опасность для судоходства на Дунае и для западного побережья Румынии, которая является членом НАТО.

Другие новости:

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