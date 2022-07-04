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ВСУ зачистили Змеиный: на острове установили флаг Украины

4 июля 2022, 14:33

Военная операция на острове Змеиный в Черном море завершена, подчеркнула Наталья Гуменюк.

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На Змеином установили флаг Украины / president.gov.ua

В Черном море на освобожденном от российской оккупации острове Змеиный установлен украинский флаг.

Об этом начальник объединенного координационного пресс-центра сил обороны юга Украины Наталья Гуменюк сообщила во время онлайн-брифинга.

"Я должна провозгласить, что флаг Украины на острове Змеиный установлен. Военная операция завершена и сейчас снова территория возвращена под юрисдикцию Украины", - подчеркнула Гуменюк.

Ситуация на Змеином

Ранее в Оперативном командовании Юг 30 июня заявили, что войска России вышли со Змеиного после неоднократных ударов со стороны ВСУ по их позициям на оккупированном острове. Враг вынужден был спешно эвакуироваться на двух скоростных катерах.

Главнокомандующий украинской армией Валерий Залужный подтвердил сведения о том, что российские оккупанты покинули Змеиный. Военачальник опубликовал видео ударов по войскам РФ на острове.

В Минобороны РФ "оригинально" объяснили выход своих войск со Змеиного. Мол, это жест доброй воли.

Советник руководителя Офиса президента Михаил Подоляк отметил, что Россия, похоже, уважает только язык силы. По его словам, чтобы Москва чаще демонстрировала "добрую волю", следует "систематически ее бить".

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Черное море война России и Украины остров Змеиный
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