Пошел защищать Украину вместе с сыном: под Бахмутом погиб директор Попаснянского лицея

Виктор Шулик погиб, защищая Украину / Фото pixabay.com, скриншот

Защищая Украину на фронте, погиб директор Попаснянского лицея Луганской области Виктор Шулик. Мужчина пошел бороться с оккупантами вместе со своим сыном, тоже учителем.

Виктор получил смертельное ранение в районе Бахмута в Донецкой области. О гибели украинского защитника 9 октября сообщил в Facebook глава Луганской ОВА Сергей Гайдай.

По его словам, еще совсем недавно Шулик записывал обращение к украинцам из окопа под звуки обстрелов. Он сказал, что война продолжается не только в окопах, но и за души детей, которых мы воспитываем.

"Нация - это народ, который хочет иметь свое государство. Поэтому воспитываем патриотов и делаем все, чтобы победить врага", - отметил Виктор.

Директор лицея и его сын присоединились к обороне родной страны в первые дни полномасштабной войны. После победы Украины они хотели восстанавливать родной город, уничтоженный врагом, и снова открыть дверь лицея №1.

"Виктор Григорьевич более 30 лет даровал маленьким попаснянцам знания по истории… настоящей украинской истории", – подчеркнул глава областной военной администрации Сергей Гайдай.

Как сообщал Главред, в боях за Украину в Донецкой области погибли в один день сразу шестеро уроженцев города Каменское (Днепропетровская область).

Ранее в бою с российскими оккупантами в Донецкой области погиб младший лейтенант Вооруженных сил Украины, бывший пловец и тренер в СК Зоря Владимир Ульяницкий. Погиб защитник Украины при обстреле из вражеского танка в бою за один из населенных пунктов Донецкой области.

Позднее в бою с русскими врагами погиб 29-летний украинский воин, скрипач и активист Роман Барвинок-Скрипаль.

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