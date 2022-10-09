Пошел защищать Украину вместе с сыном: под Бахмутом погиб директор Попаснянского лицея

Виктор Шулик получил смертельное ранение в районе Бахмута в Донецкой области. После победы Украины вместе с сыном он хотел восстанавливать родной город.
Защищая Украину на фронте, погиб директор Попаснянского лицея Луганской области Виктор Шулик. Мужчина пошел бороться с оккупантами вместе со своим сыном, тоже учителем.
Виктор получил смертельное ранение в районе Бахмута в Донецкой области. О гибели украинского защитника 9 октября сообщил в Facebook глава Луганской ОВА Сергей Гайдай.
По его словам, еще совсем недавно Шулик записывал обращение к украинцам из окопа под звуки обстрелов. Он сказал, что война продолжается не только в окопах, но и за души детей, которых мы воспитываем.
"Нация - это народ, который хочет иметь свое государство. Поэтому воспитываем патриотов и делаем все, чтобы победить врага", - отметил Виктор.
Директор лицея и его сын присоединились к обороне родной страны в первые дни полномасштабной войны. После победы Украины они хотели восстанавливать родной город, уничтоженный врагом, и снова открыть дверь лицея №1.
"Виктор Григорьевич более 30 лет даровал маленьким попаснянцам знания по истории… настоящей украинской истории", – подчеркнул глава областной военной администрации Сергей Гайдай.
Как сообщал Главред, в боях за Украину в Донецкой области погибли в один день сразу шестеро уроженцев города Каменское (Днепропетровская область).
Ранее в бою с российскими оккупантами в Донецкой области погиб младший лейтенант Вооруженных сил Украины, бывший пловец и тренер в СК Зоря Владимир Ульяницкий. Погиб защитник Украины при обстреле из вражеского танка в бою за один из населенных пунктов Донецкой области.
Позднее в бою с русскими врагами погиб 29-летний украинский воин, скрипач и активист Роман Барвинок-Скрипаль.
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