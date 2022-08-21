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В июне не стало отца, теперь - сына: в боях с оккупантами погиб музыкант и боец ВСУ

21 августа 2022, 07:56

В бою против российских оккупантов в субботу, 20 августа нынешнего года, погиб 29-летний военнослужащий, музыкант и активист Роман Барвинок-Скрипаль.

Скрипаль, боец
Роман Барвинок-Скрипаль/ УНИАН и Facebook Е.Белозерской

В бою против российских оккупантов погиб 29-летний украинский воин, музыкант-скрипач и активист Роман Барвинок-Скрипаль. Об этом на своей странице в соцсети Facebook написала офицер ВСУ Елена Белозерская.

Она рассказала, что Роман был талантливым скрипачом, он зарабатывал музыкой и не подлежал призыву из-за плохого зрения, однако пошел защищать Родину. За годы войны мужчина стал профессиональным пулеметчиком.

"По очереди прямо в окопе брался то за пулемет, то за скрипку. Когда он играл, бывало, что прекращалась стрельба, потому что наши слушали и враги тоже. Еще он хорошо играл на гитаре и неплохо пел. Об уникальном бойце телевизионщики сняли не один сюжет. Он повсюду таскал с собой ноты и каждую свободную минуту пытался совершенствовать свое музыкальное мастерство. Говорил, что играет плохо, что фальшивит, правда, никто кроме него этого не замечал", – рассказала Белозерская.

Скрипаль, ВСУ

В марте этого года Скрипач был ранен, но все равно прикрывал отход побратимов, а потом, когда все уже вышли, несколько километров сам добирался до медиков. За это воина наградили орденом "За мужество".

"О награждении, увидев знакомую фамилию в указе президента, ему сообщила я. Он был очень удивлен и искренне считал, что не сделал ничего, достойного награждения. После госпиталя вернулся на фронт. Тогда, между прочим, его жене сообщали, что он погиб. Тогда обошлось. А сейчас это правда", – написала Белозерская.

Отец Романа погиб на войне с русскими захватчиками чуть больше двух месяцев назад. У Барвинка-Скрипаль остались жена и ребенок.

Напомним, ранее в боях с российскими оккупантами погиб боец второй роты подразделения "Азов Киев" Захар Берестовский, которому лишь в конце минувшего года исполнилось 18 лет.

Кроме того, В бою с российскими оккупантами в Донецкой области погиб младший лейтенант Вооруженных сил Украины, бывший пловец и тренер в СК Зоря Владимир Ульяницкий. Погиб защитник Украины при обстреле из вражеского танка в бою за один из населенных пунктов Донецкой области.

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Автор: Егор Бунин
ВСУ новости Украины война России и Украины
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