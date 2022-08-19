"Юля была неугомонной": в бою против оккупантов погибла молодая украинка

Юлия Чайка погибла в бою / Коллаж фото Facebook/Юлия Чайка, из открытых источников

На фронте в бою против оккупанта погибла молодая украинка Юлия Чайка. Она была членом запорожской политпартии и общественной организации "Демократична сокира", сообщается на странице партии.

В партии вспомнили, что Юля хваталась за каждую возможность изменить мир к лучшему и придумывала, как это можно сделать. Молодая девушка добивалась, чего хотела и "никто ее не мог остановить".

"В полном соответствии с фамилией, Юля летала по Запорожью и не было таких, кто бы ни оборачивался ей вслед. Юля была живая. Юля постоянно имела новые идеи и работала над ними, потому что вселенная была для нее недостаточно идеальной, а Юля хотела это исправить. И исправляла, пока могла. Юля была бешеной. Юлю не могло остановить ничего. В принципе ничего. Когда Юля считала что-то правильным, она просто делала это, не обращая внимания ни на какие препятствия. Даже сегодня ее не остановили – просто дали ей всю Вселенную" , – сообщили в партии.

У Юлии остался 8-летний сын. Пока точно неизвестно, как и где погибла девушка.

Также в боях с российскими оккупантами погиб боец второй роты подразделения "Азов Киев" Захар Берестовский, которому лишь в конце минувшего года исполнилось 18 лет.

Кроме того, В бою с российскими оккупантами в Донецкой области погиб младший лейтенант Вооруженных сил Украины, бывший пловец и тренер в СК Зоря Владимир Ульяницкий. Погиб защитник Украины при обстреле из вражеского танка в бою за один из населенных пунктов Донецкой области.

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