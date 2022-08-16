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День рождения стал и днем смерти: под Бахмутом погиб 27-летний украинский военный

16 августа 2022, 09:37

Дед погибшего Дмитрия Билоконя не верил в войну РФ против Украины

погиб военный Дмитрий Билоконь
Под Бахнутом погиб украинский военный Дмитрий Билоконь / Facebook/Оксана Харченко

На Донбассе под Бахмутом погиб 27-летний украинский военный Дмитрий Билоконь, который специально вернулся из Польши, чтобы защищать Украину. Он погиб в свой день рождения. Об этом рассказала мама военного, сообщает Obozrevatel.

Дмитрий был родом из Винницы, где и закончил школу, а его мама - из Сибири. В Москве до сих пор живет дедушка украинского военного, который не верил в то, что Путин развязал войну против Украины.

"Теперь путинские "освободители" убили его внука. "Его сестры позвонили ему, кричали, что Путин убил твоего внука. Я понимаю, что он там один и ему тоже тяжело. Но нам лучше не общаться. Разве что узнать, как дела, а о войне лучше не говорить, мы не понимаем друг друга", – говорит Оксана.

Женщина рассказала, что ее сын решил подписать контракт еще в 2016 году и трижды пытался стать срочником, ведь его постоянно отправляли домой .

"Его три раза возвращали. Вот мы наготовим еды, соберем его, отправим, он возвращается. И так трижды. Но все-таки он ушел срочником, а потом втихаря, никому ничего не сказав, он подписал контракт и отправился в АТО. Я уже позже об этом узнала", - рассказала женщина.

погиб военный Дмитрий Билоконь
Под Бахнутом погиб украинский военный Дмитрий Билоконь / Facebook/Оксана Харченко

Уже после Нового года появились разговоры о войне и Оксана выехала в Польшу, где встретилась с сыновьями. После полномасштабного вторжения Дмитрий взял в Польше отпуск за свой счет и отправился помогать украинцам, которые убегали от войны. Он перевозил беженцев, передавал им гуманитарную помощь.

Вскоре его ошарашила новость о гибели 70 друзей под Конотопом. Раньше они служили в одной бригаде.

"И все, он места себе не находил. Он сказал, что вернется в Украину. Я уже не могла его удержать. 24 марта он встал, выпил кофе, взял уже собранные сумки и уехал", – вспомнила женщина.

Он приехал в Винницу и сразу пошел в военкомат. Снова ситуация повторилась, его 4 раза отправляли обратно.

"Он ехал с этими баулами, кричал, матерился, почему все так! И только в начале мая он снова ушел на службу. Говорил, что находится где-то под Киевом, у него 30 человек в подчинении. Но ему очень это не нравилось, он не мог сидеть в спокойном месте. И ничего мне не сказав, перевелся и отправился на передовую. Я как-то спрашивала его: "Так где ты? Хоть как-то скажи". Тогда он сказал, мол, там, где много картошки и усатый. То есть возле Беларуси, в районе Чернобыля. Я верила. Иногда он присылал фото, говорил, что передвигаются с позиции на позицию, что заступает на дежурство и три дня не будет связи", – вспоминает мама.

погиб военный Дмитрий Билоконь
Под Бахнутом погиб украинский военный Дмитрий Билоконь / Facebook/Оксана Харченко

Последний разговор между Оксаной и ее сыном Дмитрием произошел 29 июля - в день его рождения.

"В 10 часов утра написала ему сообщение, поздравила. Он перезвонил. Я поздравляла его, советовала отключить телефон, потому что будут многие звонить, чтобы их не вычислили. А через пару часов он прислал свое последнее видео. Он в машине с Леней и Сашей, сын говорит, что у него день рождения, а их отправили в наряд", - рассказала женщина.

Он прислал свое последнее фото, из которого Оксана поняла, что ее сын находится в одной из самых горячих точек фронта - в Бахмуте. Последним сообщением Дмитрия стали слова: "Мам, все будет Украина, все будет хорошо". Женщина еще несколько раз пыталась дозвониться до сына, но он так и не вышел на связь.

погиб военный Дмитрий Билоконь
Под Бахнутом погиб украинский военный Дмитрий Билоконь / Facebook/Оксана Харченко

Оксана вспомнила, что ей снился очень страшный сон, который она попыталась забыть и не вспоминать, а уже 1 августа она узнала, что Димы больше нет. Его убил российский снаряд, когда он вместе с побратимом пытались спасти других двух бойцов, оказавшимися под завалом в блиндаже в результате прилета снаряда оккупантов.

"Они были на позиции вчетвером – Дима, Саша, Леня и Женя. Я отыскала отца Жени, он мне рассказал. Леня и Саня были в блиндаже, когда туда прилетел снаряд, их засыпало. Мой Дима и Женя были неподалеку, они пошли их откапывать, в это время прилетел второй снаряд. Женя контужен и у него ранение позвоночника, сейчас он в госпитале. Саша погиб, Леню до сих пор отыскать не могут. А Дима был еще жив, его вывезли в госпиталь, но по дороге он умер", - добавила Оксана.

Она также вспомнила большую рану на его голове, которая протянулась от уха до уха. Дмитрий умер в результате черепно-мозговой травмы, которая оказалась несовместимой с жизнью.

Сейчас мама погибшего воина находится в Украине и хочет остаться здесь, пока не исполнится 40 дней с дня гибели Дмитрия. Она призналась, что даже после гибели ее сына женщина так и не увидела понимания со стороны своего отца.

Также в боях с российскими оккупантами погиб боец второй роты подразделения "Азов Киев" Захар Берестовский, которому лишь в конце минувшего года исполнилось 18 лет.

Кроме того, В бою с российскими оккупантами в Донецкой области погиб младший лейтенант Вооруженных сил Украины, бывший пловец и тренер в СК Зоря Владимир Ульяницкий. Погиб защитник Украины 17 июля при обстреле из вражеского танка в бою за один из населенных пунктов Донецкой области.

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