"За несколько дней до гибели встретился с Зеленским": на войне погиб один из лучших летчиков ВСУ

Он был ведущим авиационной колонны в день празднования 30-й годовщины Независимости Украины.
Украинский летчик Антон Листопад, признанный одним из лучших пилотов ВСУ, погиб на войне против российских оккупантов.
Как сообщает Физико-технический лицей Ивано-Франковского областного совета, где учился пилот, в 2019 году Ноябрь был признан лучшим летчиком Воздушных сил ВСУ и принимал участие в боевых действиях на востоке Украины.
Также он был ведущим авиационной колонны в день празднования 30-й годовщины Независимости Украины.
За несколько дней до гибели Листопад был отмечен высокой государственной наградой - орденом За мужество 3-й степени. Ее летчику лично вручил президент Украины Владимир Зеленский.
Прощание с украинским военным состоится 15 августа 2022 года в Доме скорби на улице Ребета. Начало в 12:00.
Напомним, ранее в Генштабе ВСУ заявили, что российские оккупанты продолжают совершать террористические акты. Они из артиллерии обстреляли колонию в оккупированной Еленовке Донецкой области, где российская армия держала военнопленных украинских защитников.
"По информации командующего Ракетных войск и артиллерии и командования сухопутных войск ВС Украины, по району населенного пункта Еленовка Вооруженные Силы Украины ракетных и артиллерийских ударов не наносили. Ракетные войска и артиллерия ВС Украины, благодаря полученному от стран-партнеров высокоточному оружию, наносят исключительно точные удары только по военным российским объектам", - говорится в сообщении.
До того представители оккупантов, Минобороны РФ, утверждали, что в результате обстрела Еленовки якобы силами ВСУ "погибли 40 украинских военнопленных бойцов и еще 70 оказались ранены".
Читайте также:
- В Киев доставили тела еще 16 погибших защитников Мариуполя
- В Бахмуте пекло и много погибших: оккупанты Ураганами обстреляли центр города
- Ему было всего 28 лет: на Донбассе погиб украинский боксер-командир бригады