"За несколько дней до гибели встретился с Зеленским": на войне погиб один из лучших летчиков ВСУ

Льотчик Антон Листопад / facebook.com/if.ftl

Украинский летчик Антон Листопад, признанный одним из лучших пилотов ВСУ, погиб на войне против российских оккупантов.

Как сообщает Физико-технический лицей Ивано-Франковского областного совета, где учился пилот, в 2019 году Ноябрь был признан лучшим летчиком Воздушных сил ВСУ и принимал участие в боевых действиях на востоке Украины.

Также он был ведущим авиационной колонны в день празднования 30-й годовщины Независимости Украины.

За несколько дней до гибели Листопад был отмечен высокой государственной наградой - орденом За мужество 3-й степени. Ее летчику лично вручил президент Украины Владимир Зеленский.

Прощание с украинским военным состоится 15 августа 2022 года в Доме скорби на улице Ребета. Начало в 12:00.

Напомним, ранее в Генштабе ВСУ заявили, что российские оккупанты продолжают совершать террористические акты. Они из артиллерии обстреляли колонию в оккупированной Еленовке Донецкой области, где российская армия держала военнопленных украинских защитников.

"По информации командующего Ракетных войск и артиллерии и командования сухопутных войск ВС Украины, по району населенного пункта Еленовка Вооруженные Силы Украины ракетных и артиллерийских ударов не наносили. Ракетные войска и артиллерия ВС Украины, благодаря полученному от стран-партнеров высокоточному оружию, наносят исключительно точные удары только по военным российским объектам", - говорится в сообщении.

До того представители оккупантов, Минобороны РФ, утверждали, что в результате обстрела Еленовки якобы силами ВСУ "погибли 40 украинских военнопленных бойцов и еще 70 оказались ранены".

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