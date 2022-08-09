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Оккупанты два месяца не забирали тело: ВСУ сбили лучшего российского пилота вертолета Ка-52

9 августа 2022, 06:47

Российский пилот не смог катапультироваться и погиб прямо в кресле, стропы его парашюта были повреждены. Долгое время вертолет и тело лежали на месте крушения.

Василий Клещенко
Василий Клещенко был ликвидирован в Харськовской области / скриншот

Вооруженные силы Украины ликвидировали одного из лучших и известнейших российских пилотов вертолета Ка-52 полковника Василия Клещенко, который возглавлял группу "Аллигаторов" на параде в Москве в 2021 году.

Защитники Украины сбили борт с Клещенко над позициями захватчиков. Уничтоженный Ка-52 и тело пилота передали россиянам. Соответствующее видео опубликовал украинский журналист Юрий Бутусов на своем YouTube-канале.

Клещенко ударами из Ка-52 ночью пытался остановить наступление украинских войск в районе села Гусаровка Харьковской области. Борт был сбит 15 апреля из переносного зенитного ракетного комплекса на сверхмалой высоте во время атаки. Российский пилот не смог катапультироваться и погиб прямо в кресле, стропы его парашюта были повреждены.

Долгое время вертолет и тело пилота оставались лежать на месте крушения, россияне не забирали останки своего сослуживца. Украинские военные смогли приблизиться к месту падения Ка-52 в июне - после того как освободили Гусаровку.

Под вражеским огнем они собирали фрагменты сгоревшего вертолета и тела оккупанта и передали их России.

Полковник Клещенко был заместителем начальника 344-го центра боевого применения и переучивания летного состава армейской авиации.

Как сообщал Главред, в России умер летчик Вадим Алаев, попавший в плен после того, как бомбил мирные населенные пункты Украины. Его вернули стране-агрессору во время обмена пленными 19 апреля. Уже дома он умер от страшных ожогов, полученных в загоревшемся после подбития украинскими военными вертолете.

Защитникам Украины удалось ликвидировать двух лучших пилотов российской армии. Подполковник Максим Потемин и полковник Анатолий Стасюкевич погибли вследствие удара HIMARS по российским войскам в районе Донецка. Оба были летчиками-истребителями.

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