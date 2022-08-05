Совершил "шаг доброй воли": ВСУ ликвидировали российского вертолетчика-аса из группы Беркут

Василий Клещенко погиб в Украине / Фото mk.ru

На войне в Украине ликвидирован заместитель начальника 344-го центра боевого применения и переучивания летного состава армейской авиации полковник Василий Клещенко.

Об очередном "двухсотом" российском офицере сообщил в Twitter полковник ВСУ, блогер Анатолий Штефан (Штирлиц).

"Заместитель начальника 344-го центра БПиП летного состава армейской авиации полковник Василий Клещенко совершил "шаг доброй воли" – официально денацифицировался и демилитаризовался", – говорится в сообщении.

Василий Клещенко / Фото twitter.com/Shtirlitz53/

344-й российский авиацентр расположен на территории города Торжка Тверской области. В его состав входит 696-й инструкторский испытательный вертолетный полк, в котором ведется подготовка летчиков высшей категории, а также иностранных военных специалистов летного и технического состава. Кроме этого, на базе центра действует пилотажная группа на боевых вертолетах Ми-24 – "Беркуты".

В полку также проводятся испытания всех современных моделей и модификаций российской военной вертолетной техники.

Ликвидированный оккупант Василий Клещенко в 2021 году принимал участие в параде к 9 мая. Российский полковник летел за штурвалом боевого вертолета Ка-52 Аллигатор.

Как сообщал Главред, в России умер летчик Вадим Алаев, попавший в плен после того, как бомбил мирные населенные пункты Украины. Его вернули стране-агрессору во время обмена пленными 19 апреля. Уже дома он умер от страшных ожогов, полученных в загоревшемся после подбития украинскими военными вертолете.

Защитникам Украины удалось ликвидировать двух лучших пилотов российской армии. Подполковник Максим Потемин и полковник Анатолий Стасюкевич погибли вследствие удара HIMARS по российским войскам в районе Донецка. Оба были летчиками-истребителями.

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