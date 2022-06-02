В России подтвердили ликвидацию ВСУ летчика и генерала оккупантов Боташева / ВВС и ua.depositphotos.com

Ликвидацию бойцами ВСУ в Луганской области летчика и генерал-майора русских оккупантов Канамата Боташева официально подтвердили. Убитого агрессора уже похоронили на малой Родине, в Республике Карачаево-Черкесия, сообщает администрация Карачаевского городского округа

В некрологе пишут, что погибший оккупант был Героем России и опытным летчиком ("асом") и якобы "героически погиб в ходе исполнения воинского долга".

Сообщается также, что ликвидированный генерал-майор ВВС России – самый высокопоставленный летчик, о гибели которого стало известно. До выхода в отставку он был командиром авиационного полка.

"Участие в воздушных боях столь высокопоставленного офицера может говорить как о том, насколько сложные задачи Москва ставит перед военными пилотами, так и о нехватке высококлассных специалистов", – отметили журналисты.

Читайте такжеУкраинские воины ликвидировали командира российских десантников

Ликвидация генерала-оккупанта Боташева

Бойцы Вооруженных сил Украины в Луганской области 23 мая сбили в районе Попасной с помощью ракеты из комплекса Stinger самолет российских оккупантов Су-25, за штурвалом которого находился генерал-майор РФ Канамат Боташев.

Комментаторы в российских соцсетях быстро признали, что Боташев был уничтожен после того, как сбрасывал неуправляемые заряды на мирные украинские города.

"Первый заход НАР-ы (неуправляемая авиационная ракета, - Главред), второй бомбы. Стингер на выходе из атаки, взрыв в воздухе", - именно такой рассказ об уничтожении генерала оккупантов появился в Сети.

Другие новости: