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Груз 200 для Питера: ВСУ ликвидировали генерал-майора, замкомандующего 8-й армией РФ

16 апреля 2022, 17:20

В Петербурге закопали ликвидированного в Украине заместителя командующего 8-й армией генерал-майора Владимира Фролова.

/ fontanka.ru

В Петербурге 16 апреля закопали ликвидированного в Украине заместителя командующего 8-й армией генерал-майора Владимира Фролова.

Его похороны прошли на Серафимовском кладбище с воинскими почестями, в церемонии принял участие губернатор Александр Беглов, сообщает пресс-служба администрации Петербурга.

Отметим, что в ходе похорон губернатор оправдывал пропагандистскими штампами смерть Фролова, участвовавшего в варварской агрессии РФ в Украине.

Беголов добавил, что уничтоженный украинскими защитниками генерал Фролов был потомственным военным.

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Ранее сообщалось, что Вооруженные силы Украины ликвидировали подполковника российских оккупационных войск Вячеслава Савинова.

Уничтоженный оккупант был начальником артиллерийской разведки 49 армии РФ. Он был уничтожен в Украине еще 12 марта, однако о смерти оккупанта в России сообщили только сейчас.

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