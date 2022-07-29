Оккупанты ударили по колонии, где держали военнопленных украинцев: есть погибшие - Генштаб

Оккупанты обстреляли колонию в Оленевке с военнопленными украинцами / Коллаж фото УНИАН скриншот

Российские оккупанты продолжают совершать террористические акты. Они из артиллерии обстреляли колонию в оккупированной Еленовке Донецкой области, где российская армия держала военнопленных украинских защитников. Об этом заявили в Генштабе ВСУ.

Украинская сторона убеждена, что таким образом оккупанты решили скрыть пытки над пленными и жестокие расстрелы. Оккупанты пытаются обвинить во всем украинских военных, заявив, что ВСУ сами якобы "обстреляли" колонию.

"По информации командующего Ракетных войск и артиллерии Командования сухопутных войск ВС Украины, по району населенного пункта Еленовка Вооруженные Силы Украины ракетных и артиллерийских ударов не наносили. Ракетные войска и артиллерия ВС Украины, благодаря полученному от стран-партнеров высокоточному оружию, наносят исключительно точные удары только по военным российским объектам", - говорится в сообщении.

В Минобороны РФ утверждают, что в результате обстрела Еленовки якобы "погибли 40 украинских военнопленных бойцов и еще 70 ранены".

В украинской разведке, по данным Украинской правды, сообщили , что в барак, в который прилетели снаряды, за несколько дней до обстрела перевели украинских бойцов из полка "Азов".

Украинская сторона пока не может назвать точное количество погибших и раненых.

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Напомним, недавно в сети появилось видео, на котором российские солдаты издеваются над пленным украинцем. В ролике российские военные отрезают пленному бойцу ВСУ канцелярским ножом гениталии. В Офисе президента Украины заявили, что этого оккупанта, который покалечил нашего защитника, обязательно необходимо идентифицировать.

Позже появилось фото оккупанта, который так зверски поступил с украинским бойцом.

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