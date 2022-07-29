Оккупанты запытали до смерти бойца ВСУ и сняли все на видео: у Зеленского отреагировали

Россия – страна каннибалов, наслаждающихся пытками и убийствами, заявил советник главы ОП.
На днях в Сети появилось жуткое видео, на котором российские солдаты издеваются над пленным украинцем. В ролике российские военные отрезают пленному бойцу ВСУ канцелярским ножом гениталии.
На вопиющее кадры отреагировали в Офисе Президента Украины. Советник главы ОП Михаил Подоляк в Twitter отметил, что пропагандисты РФ с восторгом показали, как группа оккупантов покалечила бойца ВСУ.
"Мир должен осознать: россия – страна каннибалов, наслаждающихся пытками и убийствами. Но туман войны не поможет избежать наказания палачам. Мы идентифицируем и доберемся до каждого из вас", - написал Подоляк.
Оккупанта-зверя уже идентифицировали
Одним из тех, кто издевался над украинцем, оказался Арошанов Виталий Вальерьевич, сообщил советник министра МВД Антон Геращенко.
Также он привел фото, видео и личные данные военного преступника. Оказалось, что нелюдь проживает в городе Элиста (российская республика Калмыкия).
Напомним, украинцы, которые пытались выехать из оккупированных военными России городов Украины, вынуждены были проходить через ужасный процесс так называемой "фильтрации". У людей проверяют телефоны и изучают их аккаунты в социальных сетях. Все, что кажется россиянам подозрительным, может привести к избиениям и, в том числе, пыткам током.
Также мы писали, что Бучанская окружная прокуратура объявила подозрение российскому военнослужащему белорусского происхождения Сергею Колоцею. По данным следствия, он расстрелял, по меньшей мере, четырех гражданских в Буче Киевской области.
Читайте также:
- Издеваются и бьют: в Каховке оккупанты устроили пыточную в помещении полиции
- Людям угрожают казнью и жестко пытают: как оккупанты "фильтруют" мариупольцев
- На Херсонщине оккупанты массово похищают мужчин и издеваются над ними