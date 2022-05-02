Пытал и расстреливал безоружных со связанными руками: названо имя бучанского палача

Сергей Колоцей / gp.gov.ua

Бучанская окружная прокуратура объявила подозрение российскому военнослужащему белорусского происхождения Сергею Колоцею. По данным следствия, он расстрелял, по меньшей мере, четырех гражданских в Буче Киевской области.

Речь идет о четырех мужчинах, тела которых лежали возле строительных материалов на одной из улиц в Буче, говорится в сообщении Офиса генпрокурора.

У некоторых мужчин были связаны за спиной руки, следовательно, они были заложниками. Убийство произошло 18 марта, однако тела пролежали до начала апреля, пока в город не вошли украинские военные и правоохранители.

Как установили прокуроры, к расстрелу был причастен 35-летний уроженец Беларуси Сергей Колоцей. Он командовал одним из подразделений российских оккупантов, совершавших геноцид в Буче. Некоторых мирных жителей они брали в плен и пытали, а других расстреливали прямо на улице, пишет Слідство. Інфо.

Момент убийства видели несколько свидетелей. Один из них смог даже записать на видео эти события, где видно место расстрела и момент, когда один из оккупантов поднимает руку с оружием и затем раздается выстрел.

Свидетели узнали Сергея Колоцея на видеозаписи из белорусского почтового отделения, где камера зафиксировала, как мародеры отправляли награбленное в Украину имущество своим родственникам в Россию. Согласно почтовым документам и видеозаписи, Колоцей отправлял в город Ульяновск крышку от багажника автомобиля.

/ gp.gov.ua

Что известно о бучанском палаче

Подозреваемый Колоцей родился и вырос в белорусском городе Мозыре. Долгое время занимался единоборствами, выступал на локальных соревнованиях. В своих соцсетях указывает, что затем переехал в Россию, в частности, в Москву.

По данным прокуратуры, Колоцей имеет отношение к подразделению Росгвардии. Вместе с другими подразделениями российских оккупантов он вторгся на территорию Украины, утверждают украинские правоохранители.

/ gp.gov.ua

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