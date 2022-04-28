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"Ни воды, ни света, потом газ пропал": 21-летняя девушка рассказала, как она рожала в захваченной Буче

28 апреля 2022, 11:08

Младенец родился в 07:00 8 марта нынешнего года в захваченном городе Буча. Пуповину лично перерезал отец. Впрочем, поначалу кроха не дышала.

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21-летняя девушка рассказала, как она рожала в захваченной Буче / скриншот из видео

21-летне Ирине Мазур пришлось рожать своего первенца в собственной квартире в Буче, а после, вместе с мужем, убегать из оккупированного россиянами города. Свою невероятную историю девушка рассказала порталу ТСН.

Ровно в день начала российского вторжения, 24 февраля, в 2 часа ночи у Ирины начали отходить воды в роддоме в Киеве.

"Я стояла у окна, были схватки, поэтому опиралась на подоконник и в какой-то момент слышу взрывы и в пологом начинают дрожать окна. Я смотрю на мужа, а он на меня и мы не понимаем, что происходит, через несколько секунд он берет телефон и говорит: "В Украине началась война"", — вспоминает девушка.

Ее муж по телефону настоял, что лучше ехать ‒ возвращаться домой в Бучу. Но обстрелы города россиянами не утихали, а лишь усиливались. Мазур быстро поняла ‒ придется рожать в домашних условиях. К счастью, в ее доме жила врач-терапевт, которая согласилась помочь с родами.

"У нас дома не было ни воды, ни света. Не работала связь. Со временем исчез газ. Соседка позвала врача. В комнате поставили свечи. Использовали влажные салфетки. Имели немножко воды, которую набрали в бутылки", — вспоминает молодая мама.

Впрочем, поначалу новорожденная кроха даже не дышала.

"Ее положили на меня, начали хлопать по ножкам, попе. Вот тут она и закричала", — говорит Анна. Дочурку назвали Алиса.

Через три дня после родов семья решила покинуть Бучу.

"Ехали колонной. Был 21 автомобиль. Наше авто было третьим. Нас остановили [оккупанты ‒ Главред] на первом блокпосту, который был почти рядом с домом. Брата, который был за рулем, попросили показать багажник. Все обошлось. Впрочем, на очередном блокпоста стояли два танка, дула которых были направлены к нашей стороне, они перекрыли дорогу, на каждом из танков сидело по десять россиян, они подняли автоматы на нас, мы испугались, но потом опустили оружие, а танки разъехались, один из них махнул рукой, чтобы мы ехали.. К счастью, это был последний российский блокпост", — подытожила Мазур.

Сперва семья перебралась в город Бердичев, что Житомирской области. В местном роддоме медики осмотрели и девушку, и ее дочь. Затем семья недолго жила в Ровенской области, а затем решили вернуться в Киев.

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Напомним, ранее одесситы рассказали о молодых супругах, погибших во время попадания русской ракеты в многоэтажку 23 апреля.

Об этом в социальных сетях сообщают друзья погибших мужа и жены - Милы и Богдана.

"В одну секунду мы потеряли вас. Моя дорогая и милая девочка! Какая же вы были чудесная, светлая и добрая семья. Вы ждали ребенка, и жизнь только начиналась… России нет прощения! Нет слов, чтобы выразить все чувства к российским властям, издающим такие приказы! Это боль и потеря, которую не возместить ничем и никогда!", - написала знакомая супругов Вероника Кас.

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Автор: Егор Бунин
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