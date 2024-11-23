Войска КНДР скоро будут воевать против Украины: глава Пентагона раскрыл план РФ

Россия собрала на Курщине 50 тысяч военных, среди которых - северокорейцы, рассказал Ллойд Остин.

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Тысячи северокорейских солдат вскоре будут воевать в Украине / Коллаж: Главред, фото: kcna.kp, 199 учебный центр Десантно-штурмовых войск ВС Украины, скриншот из видео

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Войска КНДР вскоре примут участие в боях против Украины

Россия разместила около 50 тысяч военных в Курской области

РФ поставляет КНДР топливо, зенитные ракеты и экономическую помощь в обмен на оружие и войска

Северокорейские войска, прибывшие в Россию, в ближайшее время присоединятся к боевым действиям против Украины. Россия разместила на Курщине 50 тысяч военных, среди которых - солдаты КНДР. Об этом заявил министр обороны США Ллойд Остин, пишет Le Monde.

"Учитывая то, чему учились (войска КНДР - Главред) и как они были интегрированы в российские формирования, я полностью ожидаю, что вскоре они примут участие в боевых действиях", - сказал Остин. видео дня

В то же время глава Минобороны США отметил, что пока не получал подтверждений непосредственного участия северокорейских солдат в боях. Правительство Южной Кореи сообщает, что Россия поставляет КНДР топливо, зенитные ракеты и экономическую помощь в обмен на военный контингент.

По данным Киева, Россия сосредоточила около 50 тысяч военных в Курской области, среди которых несколько тысяч - это северокорейские солдаты. Эти силы имеют целью восстановить контроль над районами, утраченными в результате успешного наступления ВСУ.

Что РФ дает КНДР в обмен войска

Руководитель ЦПД при СНБО Андрей Коваленко рассказал, что с марта 2024 года Россия передала Северной Корее более 1 миллиона баррелей нефти. Это является частью соглашения, по которому Москва получает от Пхеньяна оружие и военнослужащих для поддержки войны против Украины.

"В течение марта - ноября северокорейские танкеры выполнили 43 рейса из российского порта "Восточный" в КНДР", - сообщил Коваленко.

По его словам, Пхеньян активно накапливает ресурсы для обострения на Корейском полуострове. Коваленко отметил, что лидер КНДР Ким Чен Ын имеет целью использовать войну в Украине как "тренировочную площадку" для своих военных.

"Ким планирует прогнать через войну РФ против Украины тысячи военных КНДР, и получить боеспособные единицы, в частности с опытом работы на ударных БПЛА и FPV, для дальнейших провокаций против Южной Кореи. Ким готовится - это очевидно", - добавил он.

Кто такой Андрей Коваленко Андрей Коваленко является лейтенантом Сил обороны Украины, в декабре 2023 года командирован на должность заместителя руководителя ЦПД. В январе 2024 года был назначен руководителем Центра противодействия дезинформации Совета национальной безопасности и обороны Украины. По словам нового руководителя, Центр будет занимать проактивную позицию по защите интересов государства, в частности в информационном пространстве. ЦПД будет противостоять потугам россиян, ФСБ, ГРУ и СВР РФ, которые пытаются влиять на настроения украинского общества и распространять фейки об Украине за рубежом. "Мы хотим сформировать вокруг Центра мощное комьюнити, которое заинтересовано в защите нашей страны, и призываем лидеров мнений работать вместе для того, чтобы противодействовать российским ИПсО", - отметил Андрей Коваленко.

Войска КНДР в войне против Украины - последние новости

Напомним, в Мариуполе, оккупированном российскими войсками, зафиксировали присутствие северокорейских военных, переодетых в российскую форму, сообщили в CNN. Также их заметили на Харьковском направлении.

Однако вечером 22 ноября ОТГ "Харьков" опровергло информацию о якобы присутствии северокорейских военных в регионе. В заявлении, опубликованном на их официальной странице, указано, что эти слухи распространились из-за некорректного комментария лица, которое не является уполномоченным представителем группировки.

Как сообщал Главред, в результате удара Storm Shadow по Марьино Курской области 20 ноября могли погибнуть генерал-лейтенант РФ Валерий Солодчук, 18 военных и офицеры КНДР. Также ранены трое северокорейцев, среди них - двое офицеров и переводчица.

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Кто такой Ллойд Остин? Ллойд Остин - американский военачальник, генерал армии США, министр обороны США с 21 января 2021 года. Участник войн в Афганистане и Ираке, пишет Википедия.

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