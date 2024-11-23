"Есть шансы завершить войну в 2025 году": Зеленский - о предложениях Трампа

Первые официальные предложения Дональда Трампа могут появиться в январе после инаугурации.

https://glavred.info/ukraine/ye-shansi-zavershiti-viynu-u-2025-roci-zelenskiy-pro-propoziciji-trampa-10616873.html Ссылка скопирована

Война может завершиться в 2025 году / Коллаж: Главред, Фото: facebook.com/DonaldTrump, 4 отдельная танковая бригада, ОП

Украина имеет все шансы закончить войну в 2025 году. В январе появятся первые предложения по завершению войны от Дональда Трампа в роли президента США. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский во время 3-й Международной конференции Grain from Ukraine, сообщает Интерфакс-Украина.

"Мы открыты, еще раз скажу, и кстати, и лидерам африканских стран, и Азии, и арабских государств... Их предложения мы готовы увидеть. Также я хочу увидеть предложения нового президента Соединенных Штатов Америки. Я думаю, что мы эти предложения увидим уже в январе. И я думаю, что у нас будет план по завершению этой войны... Я уверен, что у нас есть все шансы в следующем году это сделать (закончить войну - ред.). Есть соответствующие шаги для этого", - сказал Зеленский.

Встреча украинской и американской команд может состояться еще до инаугурации. Их можно будет считать подготовительными. Зеленский акцентирует на том, что до этих встреч ни в коем случае нельзя допустить ссоры между президентами Украины и США.

видео дня

Что известно о Плане стойкости Зеленского / Инфографика: Главред

Завершение войны в Украине - новости по теме

Напомним, недавно премьер-министр Польши Дональд Туск заявил, что в ближайшем будущем следует ожидать важных решений относительно прекращения огня в Украине, определения границы, на которой оно должно действовать, и гарантий безопасности для Украины. По его словам, план новоизбранного президента США Дональда Трампа в отношении Украины сейчас находится на этапе разработки.

Также 7 ноября президент Украины Владимир Зеленский решительно высказался против любых уступок российскому лидеру Владимиру Путину, к которым призывают некоторые европейские лидеры. Он подчеркнул, что Украина нуждается в оружии, а не в переговорах. По его словам, мир можно достичь только через силу и единство Европы, а не через уступки агрессору.

Как сообщал Главред, по мнению военного эксперта Олега Жданова, Россия не откажется от своей цели политического поглощения Украины. Поэтому есть два варианта развития событий: либо Украина уступит, либо уничтожит российскую армию на ее территории.

Другие новости:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред