"Путин не остановится": соратник Трампа раскритиковал идею мирных переговоров с РФ

Сенатор Раундс разочарован тем, что Соединенные Штаты не предоставили Украине больше оружия, чтобы выиграть войну.

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Сенатор против мирных переговоров с РФ / Коллаж: Главред, фото ua.depositphotos.com, Офис президента Украины, kremlin.ru

Коротко:

Главный сторонник Трампа против мирных переговоров Украины и РФ

Путин не остановится, даже если ему отдать определенные территории

Соратник новоизбранного президента Дональда Трампа в Сенате, Майк Раундс, высказался против переговоров о мирном соглашении между Россией и Украиной. Об этом пишет Politico.

Сенатор Майк Раундс заявил, что Кремлю нельзя доверять.

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"Как бы я не хотел верить, что мы можем вести переговоры с тираном, я подозреваю, что мы можем обманывать самих себя", - сказал он.

Он подчеркнул, что российский диктатор не остановится, даже если ему предложить определенную часть территорий.

"Вы верите, что Путин, если вы предложите ему часть свободной страны, он остановится? Я хотел бы сказать, что есть легкий выход, но его нет", - сказал Раундс.

Сенатор добавил, что он глубоко расстроен тем, что США не смогли предоставить Украине необходимое оборудование и вооружение, в которых страна нуждалась для борьбы против РФ.

Дональд Трамп / Инфографика: Главред

Военная помощь США Украине - последние новости

Известно, что США одобрили предоставление Украине противопехотных мин. Тип противопехотных мин является "неустойчивым", то есть они самоуничтожаются или теряют заряд батареи, что делает их неактивными, уменьшая опасность для гражданского населения.

В среду, 20 ноября, Министерство обороны США объявило о выделении для Украины нового пакета военной помощи на сумму 275 миллионов долларов. Очередную помощь Украина получит в рамках программы президентских полномочий по сокращению запасов оружия (PDA), предусматривающей предоставление оружия со складов американской армии.

Как писал Главред со ссылкой на пресс-секретаря Белого дома, правительство США в очередной раз готовит новые пакеты помощи для Украины, которые будут анонсированы в ближайшее время. Карин Жан-Пьер напомнила, что Джо Байден еще в сентябре заявлял о планах наращивать военную помощь Украине, чтобы мы эффективнее противостояли российскому агрессору.

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