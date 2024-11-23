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Не справился: принц Уильям прокомментировал болезнь отца и супруги Кейт

Алена Кюпели
23 ноября 2024, 20:09обновлено 23 ноября, 20:43
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Принц Уильям решился на откровения относительно своей супруги и отца.
Кейт Миддлтон, принц Уильям
Кейт Миддлтон и принц Уильям переживают тяжелые времена/ коллаж: Главред, фото: instagram.com/princeandprincessofwales

Принц Уильям сказал молодой женщине, которая потеряла своего отца и возлюбленного, что он бы не справился так же хорошо, как она.

Как пишет издание People, принц Уэльский был в Ньюпорте 20 ноября, чтобы услышать об усилиях Ньюпорта по борьбе с бездомностью, особенно среди женщин.

Находясь там, он встретил женщину по имени Ребекка, которая, по словам Уильяма, пережила больше, чем большинство людей "за всю свою жизнь".

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Ребекка рассказала Уильяму, что она находилась в приемной семье и жила на улице в 16 лет, прежде чем попыталась покончить жизнь самоубийством после смерти отца и партнера. Ребекка, которой сейчас 32 года, сказала Уильяму, что хочет использовать свой жизненный опыт, чтобы помочь другим "потерянным подросткам".

"Ты кажешься силой природы, Ребекка", — сказал ей Уильям, добавив, что она должна "так гордиться" собой.

"Нам нужно больше Ребекк в мире", — сказал он. "Ты пережила больше, чем большинство людей за всю свою жизнь. Я не уверен, что я бы вышел из этого так же, как ты".

Комментарии принца Уильяма прозвучали в год, когда и у его отца, короля Чарльза, и у его жены Кейт Миддлтон был диагностирован рак.

Букингемский дворец объявил о диагнозе рака у Чарльза 5 февраля, в тот же день, когда он начал лечение. Кейт объявила о своем диагнозе 22 марта и, почти шесть месяцев спустя, сказала, что она завершила химиотерапию 9 сентября.

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Недавно Главред писал о том, что Меган Маркл появилась в детском госпитале в Лос-Анджелесе, она решила почитать детскую книгу, чтобы поддержать их. Дети были в восторге, а вот работники госпиталя отметили, как высокомерно вела себя Маркл.

А также союз принца Гарри и Меган Маркл оказался под угрозой из-за того, что пара оборвала связь с королевской семьей. И если Гарри и Меган не восстановят свое общение с родными принца, их ждет полное забвение.

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Кто такой принц Уильям?

Принц Уэльский — старший сын короля Великобритании Карла III и его первой жены — Дианы, принцессы Уэльской, наследник британского престола с 8 сентября 2022 года.

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