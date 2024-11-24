Будет означать поражение: Трамп может пойти на выгодную для Путина сделку - WP

Если перемирие ратифицирует признание оккупации, то это вознаградит агрессию Путина.

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Как Трамп может завершить войну / коллаж: Главред, фото: kremlin.ru, facebook.com/DonaldTrump

Ключевые тезисы:

Трамп может согласиться на плохое урегулирование войны в Украине

Часть территории Украины под оккупацией равносильна поражению

Это может стать сигналом для мира об американской слабости

Новоизбранный президент США Дональд Трамп неоднократно обещал способствовать завершению российско-украинской войны. Об этом говорится в материале The Washington Post.

Отмечается, что опасность для Украины заключается в том, что в своих интересах заключить быстрое соглашение Трамп может согласиться на плохое урегулирование войны.

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"Если перемирие ратифицирует фактическое расчленение Украины и признание оккупации части страны, это еще больше вознаградит агрессию диктатора Владимира Путина и будет побуждать его совершать новые преступления", - говорится в сообщении.

Отмечается, что соглашение, которое предусматривает, что оккупированные территории останутся под Россией, будет сигналом для диктаторов во всем мире, что решимость Запада имеет срок годности.

"Часть восточной территории Украины под российской оккупацией равносильна поражению - как для Украины, так и для Запада. Во время президентской кампании Трамп много говорил о поспешном и плохо спланированном выводе войск администрации Байдена из Афганистана, который, по словам Трампа, был сигналом миру об американской слабости. Отказ от Украины после почти трех лет того, что было единым фронтом Америки и Европы, пошлет такой же сигнал. И если это станет результатом согласованной Трампом сделки, то вся ответственность ляжет на него", - отметили в издании.

Дональд Трамп / Инфографика: Главред

Война в Украине - последние новости

Как сообщал Главред, соратник новоизбранного президента Дональда Трампа в Сенате, Майк Раундс, высказался против переговоров о мирном соглашении между Россией и Украиной. Он заявил, что Кремлю нельзя доверять.

Также известно, что генсек НАТО Марк Рютте отправится в США для обсуждения с Дональдом Трампом стратегии мирных переговоров по Украине. Цель - добиться справедливого мира без поощрения российской агрессии и с гарантиями безопасности для Украины.

Украинский президент Владимир Зеленский заявил, что война в Украине может закончиться, если российский диктатор Владимир Путин захочет этого. Также на ситуацию могут повлиять и Соединенные штаты Америки.

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Что такое The Washington Post? The Washington Post - американская газета, которую издают в городе Вашингтоне. Крупнейшая газета столицы Соединенных Штатов Америки, также входит в число старейших. Содержит срочные новости, репортажи на национальные и международные темы, очерки и комментарии. С августа 2013 года принадлежит миллиардеру Джеффу Безосу, пишет Википедия.

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