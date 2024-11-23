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Неужели из-за болезни: поведение Путина удивило журналистов - что заметили в Bild

Даяна Швец
23 ноября 2024, 14:17
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Во время обращения вечером 21 ноября Путин вел себя довольно странно.
Межконтинентальная баллистическая ракета, Владимир Путин
Путин удивил поведением журналистов во время обращения / Defense Express, сайт Кремля

О чем идет речь:

  • Путин записал обращение, во время которого совершенно не двигал руками или пальцами
  • Обращение диктатора могли смонтировать так, чтобы скрыть его волнение или болезнь

Журналисты обратили внимание на необычное поведение Владимира Путина во время его выступления относительно удара ракетой "Орешник"по Днепру. Об этом сообщает издание Bild.

Кедр, Ракетный комплекс Кедр
​ Ракетный комплекс с баллистической ракетой "Кедр" / Инфографика Главред

Вечером 21 ноября Путин записал видеообращение, в котором заявил, что город Днепр был атакован новейшей ракетой средней дальности "Орешник". Его речь длилась 7 минут и 45 секунд.

видео дня

В течение всего выступления Путин не двигал руками или пальцами, которые оставались неподвижно лежать на столе, что заметно отличается от его привычной манеры жестикулировать во время публичных обращений.

"Возможно, на этот раз речь идет о видеомонтаже, когда обездвиженные руки "пририсовали" к телу. Это могли сделать из-за болезни Путина или чтобы скрыть его волнение", - пишет издание.

Интересно, что уже на следующий день, 22 ноября, во время совещания с руководством Минобороны РФ Путин жестикулировал, в частности перебирал пальцами бумаги с речью, хотя делал это значительно реже, чем обычно.

Удара ракетой "Орешник" - что известно

Как сообщал Главред, аналитики Института изучения войны (ISW) не исключают, что РФ скоро может снова запустить ракету "Орешник". Российские источники сообщают, что 23-24 ноября часть российского воздушного пространства будет закрыта для ракетных испытаний. При этом тип ракеты, которую планируют испытать, не уточняется.

Недавно в ГУР раскрыли детали испытаний новой "баллистики" РФ. Как рассказал заместитель начальника Главного управления разведки Минобороны Вадим Скибицкий, страна-агрессор РФ провела по меньшей мере три испытания новой ракетной системы "Орешник".

В то же время в ЦПД дали ответ, кто подтолкнул Путина запустить межконтинентальную ракету. Там указали, что повышение градуса постепенно будет превращать Россию в КНДР.

Больше новостей о ракете "Орешник":

Что известно о Bild

Bild - самая популярная ежедневная газета в Германии, а также долгое время была самой популярной газетой в Европе. Ее платный тираж составляет 986 027 экземпляров, что на 77,6% меньше, чем в 1998 г. Национальный таблоид издается берлинским издательством Axel-Springer-Verlag с июня 1952 года, сообщает Википедия.

Коммерческий успех газеты вызвал появление медиа-бренда Bild, под которым Axel-Springer-Verlag издает несколько печатных ответвлений и новостной портал Bild.de. В 2023 году медиакомпания была вынуждена прекратить свою деятельность в сфере производства телевизионных программ с телеканалом Bild, который просуществовал всего два года. Долгосрочные планы издателя включают прекращение выпуска печатной газеты и переход на полностью цифровое предложение.

В апреле 2022 года 603 284 читателя воспользовались платной цифровой услугой Bild plus. По количеству подписчиков он является крупнейшим в Европе и десятым в мире. По данным опроса Arbeitsgemeinschaft Online Forschung (agof), в марте 2019 года Bild.de является самым посещаемым новостным сайтом в Германии, который посетило около 25 миллионов человек.

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новости России война в Украине видеообращение Путин болен ракета "Рубеж" Удар МБР "Рубеж" по Днепру Ракета Орешник
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