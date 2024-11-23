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Бронирование по-новому, тысяча Зеленского и подорожание продуктов: что меняется с 1 декабря для украинцев

Анастасия Заремба
23 ноября 2024, 10:00обновлено 23 ноября, 10:40
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Главред рассказывает о главных новшествах декабря.
Что меняется с 1 декабря
Украинцев в декабре 2024 ждут важные изменения / Коллаж Главред

Последний месяц 2024 года сулит украинцам ряд изменений. О том, что изменится с 1 декабря, какими будут цены на продукты и каким будет курс доллара – читайте в материале Главреда.

Изменят правила бронирования военнообязанных

С 1 декабря Кабмин планирует внести изменения в постановление №76, которые будут касаться определения статуса предприятия как критического.

Согласно документу, опубликованным Минэкономики, с этого момента процесс бронирования будет осуществляться исключительно через Единый государственный веб-портал электронных услуг ("Дія"). По новым требованиям, чтобы получить статус "критического", предприятие должно соответствовать двум обязательным критериям, а один может выбрать по выбору.

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Первый обязательный критерий – отсутствие задолженностей по уплате налогов.

Второй – средняя зарплата, как и зарплата каждого военнообязанного работника, которого бронирует предприятие должна быть не менее 2,5 минимальных зарплат (20 000 грн.).

Третий критерий руководитель предприятия выбирает самостоятельно из имеющихся в постановлении №76 региональных или отраслевых критериев. ОВА должны согласовывать свои критерии с Минэкономики и Минобороны.

Кроме того, отсрочки от призыва, выданные ранее, будут действительны до 31 января 2025 года.

экономическое бронирование инфографика
Экономическое бронирование / Инфографика Главред

Когда начнут выплачивать тысячу гривен

Также с 1 декабря в Украине планируют начать выплаты по программе єПідтримка, ранее анонсированные президентом Владимиром Зеленским.

Так, государство предоставит финансовую помощь каждому гражданину Украины в виде единовременной выплаты в размере 1000 гривен, получить которую можно будет до конца февраля 2025 года.

Потратить средства можно будет на:

  • оплату украинских товаров и услуг, в том числе коммунальных услуг, электричества;
  • покупку железнодорожных билетов;
  • приобретение лекарственных средств украинского производства;
  • покупку книг и оплату культурных услуг;
  • пополнение мобильного телефона;
  • донат в поддержку ВСУ.

Получить выплату можно будет на ту же карту, куда начисляются средства по программе "Национальный кэшбек". Для того, чтобы ее получить, необходимо:

  1. Подать заявление в отделении или мобильном приложении банка, и указать следующие сведения: ФИО, дата рождения, регистрационный номер учетной карточки налогоплательщика, номер текущего счета по стандарту IBAN.
  2. Предоставить разрешение на предоставление информации для обеспечения соблюдения положений закона "О банках и банковской деятельности" относительно банковской тайны, согласие на передачу информации о платежных операциях и разрешение на обработку персональных данных.
  3. Открыть спецсчет для зачисления кэшбэка.
  4. Выбрать в мобильном приложении "Дія" услугу "Кэшбек "Сделано в Украине" и пройти электронную идентификацию.

Оформить карту в программе "Национальный кэшбэк" можно банках-участниках программы (Приватбанк, Ощадбанк, Sense Bank, А-банк, ПУМБ, УкрСиббанк, Монобанк, Укрэксимбанк, Глобус, Укргазбанк, Аккордбанк, Банк Кредит Днепр).

Когда установят елку в Киеве

6 декабря на Софийской площади в Киеве будет установлена главная ёлка страны. Как сообщал президент компании Folk Ukraine Игорь Добруцкий, рождественское дерево, который в этом году будет высотой 12-15 метров планируют сделать белым, с небесно-голубыми гирляндами, а также с также серебристыми и белыми игрушками, матовыми и в глянце. По его словам, такое оформление символизирует "белый холст, жизнь с чистого листа" и "голубое чистое небо над страной".

Как сообщали в КГГА, по соображениям безопасности, подробная программа новогодне-рождественских мероприятий не будет обнародована. Как и в прошлом году, в фотозоне около елки можно будет задонатить благотворительные фонды с помощью QR-кода. Все желающие смогут взять сердечко на фотозоне и перевести деньги на благотворительность.

Пенсии в декабре – кому их повысят

В декабре 2024 года некоторым пенсионерам будет предоставлена доплата за возраст. Как сообщили в ПФУ, начисление и рост доплаты происходит автоматически для лиц, достигших 70, 75 и 80 лет.

Надбавки для пенсионеров будут составлять:

  • От 70 до 74 лет включительно – 300 гривен;
  • От 75 до 79 лет включительно – 456 гривен;
  • От 80 лет – 570 гривен.

Получить средства можно будет при условии, если общая пенсионная выплата составляет менее 10 340,35 гривен.

Кто из ВПЛ может получить новые выплаты от ООН
Программу выплат от ВПП ООН продлили до декабря 2024 года включительно / Коллаж Главред, фото УНИАН

Выплаты от ВПП ООН продлили – кто сможет их получить

Программу дополнительной денежной помощи от Всемирной продовольственной программы ООН (ВПП ООН) для пенсионеров, проживающих на территориях активных или возможных боевых действий, продлили до декабря 2024 года включительно.

Ключевые критерии для получения помощи:

  • Проживание на территориях активных или возможных боевых действий (согласно приказу №309 Минреинтеграции);
  • Получение социальной помощи от государства на сумму менее 3 250 грн в месяц;
  • Отсутствие выплат для ВПЛ и другой международной денежной помощи.

Размер пособия составляет разницу между 3250 грн и суммой уже существующей социальной помощи от государства. Например, если человек получает 2700 грн социальной помощи, выплата будет составлять дополнительно 550 грн.

Денежные средства выплачиваются на банковский счет или адресной доставкой Укрпочты. Платежи на банковские счета осуществляют уже сейчас, выплаты через Укрпочту начнутся через несколько недель.

Обращаться к ВПП ООН или Министерству социальной политики не нужно – списки получателей формируются на основании имеющихся в государстве реестров, а ВПП направляет денежные выплаты этим людям.

Что будет с ценами на продукты в декабре

По данным Нацбанка, в ближайшие месяцы инфляционное давление будет сохраняться из-за меньшего, чем в прошлом году, предложения отдельных продуктов питания, расширения совокупного спроса в результате значительных бюджетных расходов, высоких темпов роста заработных плат и дефицита электроэнергии во время отопительного сезона. Согласно прогнозу регулятора, в конце 2025 года инфляция составит 6,9% и в дальнейшем будет направляться к цели НБУ – 5%. Этому поспособствуют меры процентной и валютно-курсовой политики, а также рост предложения продовольственных товаров и ослабление внешнего ценового давления.

В ноябре украинцы могли заметить рост цен на ряд продуктов, однако, как рассказал в комментарии Главреду исполнительный директор Экономического дискуссионного клуба Олег Пендзин, уже в ближайшие недели рост цен выйдет на плато и цены в первые две недели декабря будут удерживаться на текущем уровне. Однако позже повышенный спрос на продукты перед праздниками может спровоцировать рост цен.

Кто такой Олег Пендзин

Олег Владимирович Пендзин - экономист, руководитель общественного союза "Экономический дискуссионный клуб". Выступает в качестве экономического эксперта на телевидении, а также автора материалов для ряда украинских медиа на финансовую и потребительскую тематику.

"Мы ожидаем плато роста цен приблизительно в течение двух недель декабря. Позже, с 15 декабря, снова начнется рост. Но в первую очередь начнут расти цены на те товары, которые ранее дорожали меньше, а именно мясо, копчености, мясопродукты и рыба. Будут дорожать и яйца. Все это будет происходить перед праздниками, когда украинцы будут запасаться продуктами питания. Это будет продолжаться примерно до первой декады января, а потом у нас в течение месяца-полтора будет сохраняться длительное плато, потому что люди потратят большое количество средств на праздники и будут меньше выражать спрос", - объяснил Пендзин.

По его словам, цена яиц в Украине сегодня – 63-64 гривны. И граничная стоимость будет зависеть от покупательной способности украинцев.

Каким будет курс доллара в декабре

По словам независимого эксперта Александра Хмелевского, после выборов в США наблюдается укрепление американской валюты по отношению к евро и другим ведущим мировым валютам. Также снижаются цены на золото, нефть и другое сырье. Тем не менее, в обозримом будущем существенной проблемой остается дефицит госбюджета и наращивание внешнего долга, что может взорвать финансовые позиции американского доллара.

"Вместе с тем экономика ЕС столкнулась с рядом проблем. Хотя инфляция отступила, но экономика Германии переживает стагнацию, закрываются предприятия, растет безработица. Аналогичная ситуация во Франции… Проблемы ЕС отражаются на курсе евро, теряющем свои позиции по отношению к доллару. В ближайшие месяцы ожидается продолжение тенденции усиления доллара по отношению к евро. Не исключено, что в 2025 году доллар достигнет паритета по отношению к евро", - предполагает Хмелевский.

Кто такой Александр Хмелевский?

Александр Хмелевский - независимый эксперт по вопросам экономики.

Закончил Киевский национальный университет имени Т.Г. Шевченко по специальности "политическая экономия". Кандидат экономических наук, Институт экономики НАН Украины.

Работал в банковской и инвестиционной сфере. Прошел путь от экономиста до заместителя председателя правления крупного системного банка.

Что касается украинской гривны, то, как уточняет эксперт, ее курс продолжает находиться в узком коридоре по отношению к доллару уже 4-й месяц. Однако сокращение иностранного финансирования или любые задержки в поступлении тех или иных траншей могут привести к усилению девальвации гривни. В конце концов, отмечает эксперт, ссуды нужно будет возвращать, что может обернуться для Украины большими финансовыми потрясениями и существенной девальвацией гривны.

"Однако в краткосрочной перспективе гривна будет оставаться относительно стабильной. Согласно Госбюджету на 2024 г., максимальный курс доллара определен на уровне 42,1 грн. В декабре курс на межбанке не превысит этой отметки. Но ввиду большого спроса на иностранную валюту, Нацбанк будет вынужден снизить курс гривны. Ожидается, что в декабре курс гривны на межбанке будет колебаться в пределах 41,4 – 42,1 грн. за доллар. Что касается евро, то его курс на украинском рынке будет определяться курсом евро по отношению к доллару, который сложится на мировых рынках. В декабре евро будет колебаться в диапазоне 43,4 – 45,3 грн", - прогнозирует эксперт.

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социальные выплаты курс доллара цены на продукты курс евро выплаты пенсии Олег Пендзин экономическое бронирование
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