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Российская ракета убила целую семью: переживший трагедию одессит рассказал о горе

25 апреля 2022, 18:27

Юрий Глодан остался жив по счастливой случайности - он вышел из своей квартиры за покупками.

Валерия и Юрий Глодан / instagram.com/underwonderwow

В результате ракетного удара российских оккупантов по Одессе погибли члены семьи местного жителя Юрия Глодана. В завалах нашли тела его жены, свекрови, а также трехмесячной дочки Киры.

Мужчина остался жив по счастливой случайности - он вышел из своей квартиры за покупками, когда узнал, что в городе прогремели взрывы, пишет ВВС.

В воскресенье Юрий побывал в разрушенном доме, чтобы забрать из квартиры то, что уцелело после обстрела. Фотоальбомы, коллекция пакетиков с сахаром его жены, рукописные записки. И еще он нашел обломки коляски своей дочери.

"У нас общие прекрасные друзья, им будут очень ценны все эти вещи", - пояснил он.

Юрий и Валерия были вместе девять лет

"Она была очень доброй, она была хохотушкой, она любила смеяться, находила радость в простых вещах, она была счастлива", - рассказал муж погибшей.

Он вспоминает, что Валерия очень любила Одессу, это для нее действительно был любимый город.

/ ВВС

"Ее способность к коммуникации с разными людьми, понимание людей, то как она умела общаться, то, как она прекрасно писала... Вы даже не представляете, как она писала! А какой она была мамой... Вы даже не представляете! Это мать, это подруга, это дочка - с самыми лучшими качествами... Другого человека такого мне просто не найти. Он был только один раз может быть дарован Богом", - добавил Глодан.

Ракетный удар РФ по Одессе

Оккупанты 23 апреля нанесли ракетный удар по Одессе. Советник министра внутренних дел Украины Антон Геращенко заявил, что ПВО сбила несколько вражеских ракет, что также подтверждают и местные. Минимум одна из ракет упала и взорвалась. Один из местных сгорел в своей машине во дворе одного из домов.

Оперативное командование "Юг" заявило о вероятности повторного ракетного удара.

Группировка ПВО воздушного командования "Юг" с 14:00 до 15:00 вела боевые действия по уничтожению крылатых ракет врага.

Ракеты были запущены самолетами стратегической авиации ТУ-95. Были уничтожены два вражеских снаряда и два беспилотника, которые предположительно осуществляли коррекцию полета. Отмечается, что две ракеты поразили военный объект и 2 в жилые дома.

Глава Офиса президента Андрей Ермак сообщил о 8 погибших и 18 раненых, среди погибших трехмесячный ребенок.

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