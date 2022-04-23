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Одессу атаковали оккупанты с самолетов Ту-95: много жертв и раненых украинцев

23 апреля 2022, 17:25

Глава Офиса президента сообщил, что из-за обстрела Одессы 5 убитых и 18 раненных.

ракета
Ракета / УНИАН

В результате сегодняшнего ракетного удара по Одессе поврежден военный объект и два жилых дома. Атака происходила с самолетов Ту-95 из акватории Каспийского моря.

Как сообщает Одесский городской совет, силы противовоздушной обороны оперативного командования "Юг" отражали ракетную атаку российских оккупантов. Крылатые ракеты типа Х555 или Х101 были запущены самолетами Ту-95 из Каспийского моря. ПВО удалось сбить две из них, а также два вражеских беспилотника. Последние корректировали обстрел города.

"К сожалению, две ракеты поразили военный объект и два жилых дома", - добавили в горсовете.

В ОК "Юг" допускают возможность новых ракетных ударов по Одессе. Жителей просят не снимать места попадания ракет в течение трех часов.

"Наши худшие прогнозы оправдались. Сегодня очередной прилет. Есть у нас пострадавшие и погибшие. В настоящее время вся информация уточняется", - сказал спикер Одесского горсовета Сергей Братчук в эфире общенационального телемарафона.

Погибшие и раненные в Одессе

Глава Офиса президента сообщил, что из-за обстрела Одессы 5 убитых и 18 раненных. Среди убитых - трехмесячный ребенок

"Информация промежуточная. Не исключено, что количество жертв будет больше", - отметил глава ОП.

Война в Украине

В рамках указа Путина Россия ввела войска на территории отдельных районов Донбасса.

В ночь на четверг, 24 февраля, Путин заявил, что принял решение о проведении "специальной военной операции" в связи с ситуацией на Донбассе.

Ракетные удары начались по Киеву, Харькову и другим городам Украины.

Зеленский призвал Путина сесть за стол переговоров. По словам украинского президента, вторжение России в Украину – это на самом деле начало войны против Европы.

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