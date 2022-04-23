УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Война

РФ нанесла ракетный удар по Одессе: что известно о жертвах и разрушениях

23 апреля 2022, 15:48

Как пишут в соцсетях, одна из ракет попала в жилые дома, разрушены квартиры.

Искандер-М
РФ нанесла ракетный удар по Одессе

В субботу, 23 апреля, Одесса подверглась ракетному обстрелу, который был нанесен силами российских оккупантов.

В результате поврежден многоэтажный жилой дом, сообщает УНИАН.

Отмечается, что днем враг выпустил по городу ракеты. В разных районах города были слышны взрывы.

По словам многочисленных очевидцев, в результате обстрела поврежден многоэтажный жилой дом, начался пожар, выбиты оконные стекла. На месте работают представители соответствующих служб.

Как пишут в соцсетях, одна из ракет попала в жилые дома.

"Одна из них прилетела в жилой комплекс. Несколько квартир разрушены, взрывной волной выбило окна в домах, также во дворе сгорело несколько машин", - подчеркивается в сообщении.

В свою очередь советник главы МВД Антон Геращенко публикует видео дыма над Одессой после ракетного обстрела.

По его словам, по городу выпустили не менее шести крылатых ракет.

Несколько ракет удалось сбить. Горожане видели взрывы в небе и падающие горящие обломки.

Как минимум одна ракета упала и взорвалась.

"Попали в жилые дома. Уже точно известно об одном погибшем. Он сгорел в своей машине во дворе одного из домов", - сообщил Геращенко.

Как пишет Думская, жители города слышали взрывы в разных районах. Это были как прилеты, так и отлеты нашего ПВО.

Подчеркивается, что как минимум одна ракета упала и взорвалась. В одном из густонаселенных районов начался пожар в жилом доме.

/ Думская

По данным горсовета, в результате обстрела повреждены объекты инфраструктуры.

"По всей видимости, прилетели ракеты "воздух-земля" Х-101. Такие обычно выпускают стратегические бомбардировщики Ту-95 и Ту-160", - уточняет издание.

/ Думская

Война в Украине

В рамках указа Путина Россия ввела войска на территории отдельных районов Донбасса.

В ночь на четверг, 24 февраля, Путин заявил, что принял решение о проведении "специальной военной операции" в связи с ситуацией на Донбассе.

Ракетные удары начались по Киеву, Харькову и другим городам Украины.

Зеленский призвал Путина сесть за стол переговоров. По словам украинского президента, вторжение России в Украину – это на самом деле начало войны против Европы.

Читайте еще:

viber
ракета новости Одессы война России и Украины
Реклама
Популярное
Гороскоп на сегодня, 22 апреля 2022: Львам – удача в деньгах, Скорпионам – разочарованиеГороскоп на сегодня, 22 апреля 2022: Львам – удача в деньгах, Скорпионам – разочарование Ядерный удар все ближе: почему Россия не может себе позволить проиграть войну в УкраинеЯдерный удар все ближе: почему Россия не может себе позволить проиграть войну в Украине Мариуполем не ограничатся: эксперт назвал, какой город Украины может уничтожить РФМариуполем не ограничатся: эксперт назвал, какой город Украины может уничтожить РФ Гороскоп на завтра 24 апреля 2022: Львам – счастливые сны, Скорпионам – подсказки судьбыГороскоп на завтра 24 апреля 2022: Львам – счастливые сны, Скорпионам – подсказки судьбы Нурлан Сабуров поплатился за циничные шутки о мертвых украинкахНурлан Сабуров поплатился за циничные шутки о мертвых украинках
Поддержите Главред

Последние новости

16:42

На Пасху ударят заморозки: синоптики предупредили об опасных явлениях

16:28

Британия нанесет ответный удар: Джонсон жестко ответил на ядерный шантаж ПутинаВидео

16:15

Армия Украины продолжит бить оккупантов: в Минобороны пообещали новые "пасочки" для РФВидео

15:48

РФ нанесла ракетный удар по Одессе: что известно о жертвах и разрушенияхВидео

15:46

Россия не хочет отказываться от роскоши, или Как Путин решил пойти путем Саддама Хусейнамнение

Реклама
15:45

Украинская разведка вычислила тысячи оккупантов, зверствовавших в Запорожье и Мариуполе

15:39

Максим Галкин рассказал об угрозах и преследованиях ФСБ: "Делают это негласно"Видео

15:32

Захлопнуть рашистов в ловушке: эксперт объяснил необходимость уничтожения Крымского мостаВидео

15:17

Оккупанты украли зерно из элеватора в Херсонской области и через захваченный Крым увезли все в РФ

14:56

"Пасхалки хохлам готовят": оккупанты готовятся к новым обстрелам и пишут на снарядах Христос воскресВидео

14:50

Пекин не поддержал Путина по Украине: эксперт объяснил, как Китай поставил на место РФВидео

14:42

Благодатный огонь 2022 сошел: видео и что являет собой великое чудо христианстваВидео

14:24

Переговоры в тупике: в США предупредили о рисках ядерного удара РФ по УкраинеВидео

14:08

В Мариуполе оккупанты убили двух маленьких девочек: Лиза и Соня играли в местном театре

13:51

Чтобы розы пышно цвели: как приготовить лучшее удобрение для цветов из того, что всегда есть дома

13:44

Точно бьет на 40 километров: Украину вооружили мощными гаубицами М777 с "умными" снарядамиВидео

13:43

Арестович рассказал о непростой ситуации в Мариуполе и планах оккупантов на Херсонщине

13:28

Когда армия Украины и народ показали способность победить РФ, с Запада хлынуло оружие – Резников

13:26

Гопники из 90-х перепутали район: почему война в Украине - это надолгомнение

12:58

Под Мариуполем ВСУ "перемололи" почти весь личный состав полицаев "ДНР" - разведкаВидео

Реклама
12:58

Приметы на 24 апреля: что нельзя делать на Пасху и как не попасть в бедуВидео

12:51

Эктор Хименес-Браво впервые показал лицо своей молодой девушки-украинки

12:33

"Снайпер четверых снял сегодня": ВСУ "навешивают" оркам - оккупанты в шокеВидео

12:14

Оккупанты России в начале войны убили священника: что известно о погибшем в Иванково отце Максиме

12:02

Час расплаты и полный крах уже скоро: астролог рассказала, что ждет Путина, Шойгу и всю РоссиюВидео

11:57

Ослеп и обжег лицо: врачи спасают получившего тяжелое ранение под Бахмутом бойца ВСУВидео

11:27

Почему Россия попытается закончить войну в Украине до июнямнение

11:19

Мощный контрудар ВСУ под Харьковом: орков выбили из трех населенных пунктовВидео

11:13

Подоляк оценил шансы на завершение войны с РФ дипломатическим путемВидео

10:58

Тяжелое вооружение для Украины: у Зеленского раскрыли детали поставок союзниковВидео

10:46

Германия не готова отказаться от газа из РФ: Шольц опасается "серьезных последствий" для ЕвропыВидео

10:34

Ждем май: астролог назвала даты завершения войны в Украине и возвращения территорийВидео

10:31

Бригада насильников и убийц: "отличившегося" в Буче комбрига РФ повысили до полковникаВидео

10:30

Гороскоп на завтра 24 апреля 2022: Львам – счастливые сны, Скорпионам – подсказки судьбы

09:53

Молоко со взрывчаткой: в Херсоне оккупанты раздают украинцам заминированную гуманитаркуФотоВидео

09:31

Армия Украины бьет оккупантов: Россия атакует, но не может прорвать оборону – разведка БританииВидео

09:18

Как Германию превратили в заложника Путинамнение

09:00

Гороскоп на май 2022: Овнов ждет самый удачный месяц годаВидео

08:53

РФ ударила ракетами по больнице на Николаевщине - там как раз рожала женщина и проводили операциюВидео

08:45

Без Минска-3 и новой войны с РФ: Украина завершает переговоры с гарантами безопасности – ПодолякВидео

Реклама
08:10

Оккупантов, творивших зверства в Буче, перебросили под Изюм - Генштаб ВСУ

07:40

Заказывали столики в ресторанах: Арестович рассказал о планах оккупантов по захвату Киева

07:02

В Мариуполе РФ могла применить слезоточивый газ, смешанный с химикатами - постпред США в ОБСЕ

06:30

Взрывалось долго: в Херсонской области ВСУ "накрыли" передовой командный пункт

06:29

Главная причины войны, или Почему Путин засиделся в бункеремнение

05:30

Рождение наследника Путина: появился неожиданный прогноз о конце войны и развале РФ

05:00

Бунта в регионах и распада России не будет, пока армия Украины не разгромит ее войска – ИлларионовВидео

04:15

"Будет вечно стоять праведный город Марии": Океан Эльзы посвятили песню Мариуполю и его защитникамВидео

03:45

4 ошибки при выборе одежды, которые заставляют выглядеть старше

03:10

Погода на Пасху резко изменится: синоптики рассказали о непогодеВидео

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
©2002-2022, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Мы используем cookies
Принять