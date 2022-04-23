РФ нанесла ракетный удар по Одессе: что известно о жертвах и разрушениях

РФ нанесла ракетный удар по Одессе

В субботу, 23 апреля, Одесса подверглась ракетному обстрелу, который был нанесен силами российских оккупантов.

В результате поврежден многоэтажный жилой дом, сообщает УНИАН.

Отмечается, что днем враг выпустил по городу ракеты. В разных районах города были слышны взрывы.

По словам многочисленных очевидцев, в результате обстрела поврежден многоэтажный жилой дом, начался пожар, выбиты оконные стекла. На месте работают представители соответствующих служб.

Как пишут в соцсетях, одна из ракет попала в жилые дома.

"Одна из них прилетела в жилой комплекс. Несколько квартир разрушены, взрывной волной выбило окна в домах, также во дворе сгорело несколько машин", - подчеркивается в сообщении.

В свою очередь советник главы МВД Антон Геращенко публикует видео дыма над Одессой после ракетного обстрела.

По его словам, по городу выпустили не менее шести крылатых ракет.

Несколько ракет удалось сбить. Горожане видели взрывы в небе и падающие горящие обломки.

Как минимум одна ракета упала и взорвалась.

"Попали в жилые дома. Уже точно известно об одном погибшем. Он сгорел в своей машине во дворе одного из домов", - сообщил Геращенко.

Как пишет Думская, жители города слышали взрывы в разных районах. Это были как прилеты, так и отлеты нашего ПВО.

Подчеркивается, что как минимум одна ракета упала и взорвалась. В одном из густонаселенных районов начался пожар в жилом доме.

/ Думская

По данным горсовета, в результате обстрела повреждены объекты инфраструктуры.

"По всей видимости, прилетели ракеты "воздух-земля" Х-101. Такие обычно выпускают стратегические бомбардировщики Ту-95 и Ту-160", - уточняет издание.

/ Думская

Война в Украине

В рамках указа Путина Россия ввела войска на территории отдельных районов Донбасса.

В ночь на четверг, 24 февраля, Путин заявил, что принял решение о проведении "специальной военной операции" в связи с ситуацией на Донбассе.

Ракетные удары начались по Киеву, Харькову и другим городам Украины.

Зеленский призвал Путина сесть за стол переговоров. По словам украинского президента, вторжение России в Украину – это на самом деле начало войны против Европы.

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