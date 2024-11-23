'Появился ступор': Залужный шокировал прогнозом 'мощного прорыва' РФ

Россия, вероятно, откажется от агрессивного наступления и применит тактику истощения, предположил Валерий Залужный.

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Россия сможет осуществить "мощный прорыв" на фронте / Коллаж: Главред, фото: 199 учебный центр Десантно-штурмовых войск ВС Украины, 1 отдельная танковая Северская бригада, t.me/Zaluzhnui

Главные тезисы Залужного:

Российские войска могут осуществить прорыв на фронте после 2027 года

Сейчас Россия не способна осуществлять быстрое продвижение

РФ откажется от агрессивного наступления и применит тактику истощения

Российские войска могут осуществить мощный прорыв на фронте, когда им удастся накопить достаточно ресурсов и технологических материалов. Это может произойти после 2027 года. Об этом заявил посол Украины в Великобритании и экс-глава ВСУ Валерий Залужный в интервью "Украинской правде".

По его словам, армия оккупантов, вероятно, откажется от агрессивного преодоления территорий противника и выберет тактику "измора".

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"Война толкает колесо научно-технического прогресса и оно раскручивается. Благодаря появлению на поле боя роботов ни россияне, ни мы не смогли двигаться дальше. Появился какой-то ступор и эта тенденция сохраняется и сейчас", - отметил Залужный.

Экс-глава объяснил, что сейчас россияне не могут быстро продвигаться на фронте, например, на 150-200 километров за неделю. Однако, как предположил Залужный, когда завершится накопление технологических материалов, РФ сможет возобновить активное наступление.

"По моей собственной теории, когда завершится технически-эволюционный процесс, и произойдет процесс накопления технологических материалов, возможность россиян двигаться вперед восстановится. Это где-то случится, по моим подсчетам, пожалуй, после 27-го года", - спрогнозировал он.

В то же время посол отметил, что в будущем Россия, вероятно, не будет претендовать на войну такого масштаба. Он считает, что враг, скорее всего, продолжит применять тактику истощения, которая используется в Украине уже сейчас.

"Мы сейчас видим на поле боя, что нет глубоких прорывов противника. А видим постепенное выдавливание нас с позиции. Это дается им очень и очень большими потерями... Россияне на сегодня не готовы делать глубокие вбросы для того, чтобы расширять свой фронт, что потребует огромных ресурсов, которых у россиян уже тоже нет", - добавил Залужный.

Война в Украине - новости по теме

Как сообщал Главред, российские оккупанты продвинулись возле пяти населенных пунктов на Кураховском направлении в Донецкой области, в частности возле Большой Новоселки, Раздольного, Максимовки, Пустынки и Торецка. Согласно сообщению DeepState, враг активно проводит штурмовые действия на Великую Новоселку и Раздольное.

Политический эксперт Тарас Загородний считает, что завершение войны в Украине будет зависеть от нескольких сценариев, и 2025 год станет поворотным. Он прогнозирует, что оптимистический сценарий предусматривает возвращение Украины к границам 1991 года, если Трамп будет поддерживать Украину и бороться с Россией. Другой вариант - возвращение к границам 24 февраля 2022 года при поддержке США и НАТО.

Кроме этого, заместитель руководителя ГУР Минобороны Украины Вадим Скибицкий заявил, что главной задачей РФ на осенне-зимний период является выход на границы Донецкой и Луганской областей. Стратегической целью оккупантов остается полный контроль над территорией Украины.

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Кто такой Валерий Залужный? Валерий Федорович Залужный (род. 8 июля 1973, Новоград-Волынский, ныне Звягель Житомирская область) — украинский военачальник, генерал. С 2021 года по 2024 был Главнокомандующим Вооруженных сил Украины. Имеет звание Героя Украины, пишет Википедия. Командующий войсками Оперативного командования "Север" (2019-2021), начальник Объединенного оперативного штаба ВС Украины — первый заместитель командующего Объединенных сил (2018), начальник штаба — первый заместитель командующего войсками Оперативного командования "Запад" (2017). Командир 51-й отдельной механизированной бригады (2009-2012). 23 мая 2022 вошел в список 100 самых влиятельных людей 2022 по версии журнала Time, а в октябре 2022 года вошел в список 25 самых влиятельных украинских военных от НВ. Посол Украины в Великобритании. Приступил к исполнению обязанностей посла 11 июля 2024 года.

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