Украину накроет потепление: синоптик назвала дату

В ближайшие дни в нашем государстве еще будет держаться холодная погода. Однако уже скоро температура воздуха возрастет.

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Погода в Украине - синоптик сказала, когда Украину накроет потепление/ unsplash.com

Вы узнаете:

Какой будет погода в Украине 24 ноября

Когда в Украине потеплеет

Погода в Украине еще будет холодной в ближайшие дни, однако довольно скоро температура воздуха немного возрастет. Потепление придет в нашу страну во второй половине следующей недели.

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Таким прогнозом погоды поделилась синоптик Наталья Диденко. Она отметила, что в ближайшие дни в Украине не будет существенных осадков.

"В ближайшие дни в Украине будет холодно, но без существенных осадков. Во второй половине следующей недели немного потеплеет и увеличится количество осадков (кроме восточной части)", - отметила синоптик.

Погода в Украине 24 ноября

В воскресенье, 24 ноября, на значительной части территории нашего государства осадки маловероятны. Дождь с переходом в снег ожидается только ночью в восточных областях, а днем он прекратится. Также в западных областях днем в воскресенье ожидается местами небольшой снег.

"Ветер в Украине будет задувать с северо-запада, будет умеренным, в восточных областях вероятно штормовым, до 15-20 метров в секунду. На западе Украины - юго-западный. Температура воздуха ближайшей ночью будет колебаться в пределах 0-5 градусов мороза, на Черниговщине до -7 градусов, в восточных областях 0-5 градусов тепла. Днем в воскресенье в Украине от 2 градусов мороза до 4 градусов тепла (то есть, на востоке сегодняшнее тепло сменится ощутимым похолоданием)", - рассказала Диденко.

Погода в Украине 24 ноября/ meteoprog

Погода в Киеве 24 ноября

В Киеве 24 ноября осадков не ожидается. Ночью температура воздуха будет держаться на уровне -1...-3 градуса, днем в воскресенье будет около нуля.

Погода в Киеве на две недели/ meteoprog

Кто такая Наталья Диденко/ Инфографика: Главред

Погода в Украине - последние новости

Ранее Главред сообщал, что в Украине ударит мороз -12 и будет мокрый снег - синоптик Игорь Кибальчич рассказал, где в Украине сильно похолодает. В выходные погода в Украине отметится снижением температуры и сильными осадками в виде мокрого снега и дождя.

Также ранее сообщалось, что мощная непогода надвигается на Украину - стало известно, в каких регионах объявили штормовое предупреждение. Синоптики предупреждают о том, что 23 ноября Украину будет засыпать снегом, ожидается гололедица и сильные порывы ветра.

Напомним, климатолог дала прогноз на зиму 2025 в Украине. Украину ждет сильное похолодание и морозная зима.

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Кто такая Наталья Диденко Наталья Диденко - украинский метеоролог, телеведущая, блогер. Работала синоптиком в Украинском гидрометцентре, отделе метеорологических прогнозов. Ведущая собственной авторской программы "Погода с Наташей Диденко", пишет Википедия.

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