РФ за 3 месяца производит столько оружия, как ЕС за год - Писториус

Россия ведет гибридную войну с дезинформацией и фейковыми новостями.

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Производство оружия в РФ / коллаж: Главред, фото: скриншот из видео, Минобороны РФ

Главное из заявления немецкого министра:

Путин перевел экономику на военные рельсы

Европа сталкивается с угрозой со стороны РФ

Германия должна больше инвестировать в свой военный потенциал

Президент страны-агрессора России Владимир Путин полностью перевел свою экономику на военные рельсы. Поэтому РФ за три месяца производит столько же оружия и боеприпасов, сколько весь ЕС за один год. Об этом сообщил министр обороны Германии Борис Писториус, передает Spiegel.

По его словам, агрессивная война, которую Россия ведет против Украины, больше не является региональной, ведь Европа сталкивается с долгосрочной угрозой со стороны агрессора.

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"В своей речи в конце октября Путин говорил о "серьезной, непримиримой борьбе за новый мировой порядок", - отметил Писториус.

Он отметил, что российский диктатор уже видит себя победителем в войне против Украины. В то же время Писториус добавил, что полным ходом Россия ведет гибридную войну с дезинформацией и фейковыми новостями.

"Наша безопасность - хрупкий актив. Германия должна ускориться и инвестировать больше в свой военный потенциал", - сказал немецкий министр.

Война в Украине - последние новости

Напомним, как сообщал Главред, Северная Корея предоставила России войска для войны против Украины. В ответ Москва поставляла КНДР нефть, ракеты и средства противовоздушной обороны.

В Германии стартовала масштабная подготовка к потенциальному конфликту с Россией, который, как утверждают эксперты, может оказать на страну более значительное влияние, чем война в Украине.

Кроме того, за 1000 дней полномасштабного вторжения России в Украину войска РФ претерпели значительные изменения. За это время количество погибших и раненых военных составило более 700 тысяч человек.

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Кто такой Борис Писториус? Борис Писториус - немецкий политик Социал-демократической партии, Федеральный министр обороны с 19 января 2023 года. С ноября 2006 года по февраль 2013 года - бургомистр Оснабрюка, а с февраля 2013 по январь 2023 года - министр внутренних дел и спорта Нижней Саксонии. С ноября 2017 года - член парламента земли Нижняя Саксония, пишет Википедия.

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