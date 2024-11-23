Работник ТЦК поймали на покупке себе двух машин почти даром

Дмитрий Некраш внезапно приобрел себе Porsche Cayenne, хотя получает только зарплату, а его жена не работает.

https://glavred.info/ukraine/sotrudnika-tck-poymali-na-pokupke-sebe-dvuh-mashin-pochti-darom-10616918.html Ссылка скопирована

Сотрудника ТЦК поймали на покупке дорогой машины / Коллаж: Главред, фото: УНИАН, auto.ria

Работник Белоцерковского РТЦК и СП Дмитрий Некраш внезапно приобрел себе Porsche Cayenne 2011 года. При этом официальный его доход состоит только из зарплаты из военкомата и пенсия члена семьи. Об этом сообщает Obozrevatel со ссылкой на декларацию.

Сообщается, что Некраш якобы приобрел автомобиль за 7,3 тысяч долларов, что в три раза меньше рыночной цены. На сайтах по продаже авто в среднем стоимость такой машины установлена на уровне 21 тысячи долларов.

видео дня

В декларации также указано, что у него есть земельный участок и еще один автомобиль, приобретенный в 2023 году - КИА K5 2015. Интересно то, что Некраш якобы купил эту машину за 3 тысячи гривен, что в 150 раз меньше, чем рыночная цена - 450 тысяч гривен.

Следует отметить, что Некраш много лет работает в военкоматах. Еще в 2016 году он был главным специалистом отделения комплектования Володарского районного военного комиссариата. Впоследствии он стал экспертом экспертной группы анализа и контроля Директората мониторинга и контроля, а с 2018 года работает в Киевском областном военном комиссариате.

Дмитрий Некраш не указал в декларации за 2023 год информацию о денежных активах или депозитах. Его жена не работает. Сам он получает зарплату в размере 28,1 тысяч гривен и пенсию неопределенного члена семьи в размере 2,9 тысячи гривен.

Задержание должностных лиц МСЭК - последние новости

Напомним, как сообщал Главред, в Кропивницком "на горячем" поймали хирурга и по совместительству члена ВВК. Он получал деньги за безосновательное признание призывника непригодным к службе.

Чиновницу Центральной медико-социальной экспертизы (МСЭК) задержали на взятке за содействие в оформлении инвалидности за 2 тыс. долларов для освобождения от военной службы.

29 октября ГБР разоблачило в одесской областной МСЭК многомиллионную схему заработка на установлении фиктивной инвалидности военнообязанным. Организованная группа врачей помогала здоровым мужчинам призывного возраста получать медицинские документы, которые давали МСЭК основания признавать непригодность к военной службе.

Читайте также:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред