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Свет не будут выключать: в Украине досрочно отменили графики - Укрэнерго

Руслана Заклинская
23 ноября 2024, 20:12
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Во всех регионах Украины отменили меры ограничения электроэнергии, сообщили в Укрэнерго.
Свет не будут выключать: в Украине досрочно отменили графики - Укрэнерго
Отключение света досрочно отменили / Коллаж: Главред, фото: pixabay.com, УНИАН

Главное:

  • Во всех регионах Украины досрочно отменили отключения света
  • Графики отключений электроэнергии не будут действовать до конца суток

В субботу, 23 ноября, в Украине досрочно отменили отключение света. До конца суток электроэнергия будет во всех регионах страны. Об этом сообщило Укрэнерго.

"Сегодня, 23 ноября, меры ограничения потребления досрочно отменены во всех регионах", - говорится в сообщении.

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В то же время энергетики призвали украинцев не включать несколько мощных приборов одновременно до 22:00. Такие меры необходимы, чтобы не перегружать энергосистему Украины.

В ДТЭК подтвердили отмену графиков отключений электроэнергии до конца суток.

"Приятные новости! Сегодня до конца суток отменены стабилизационные отключения во всех регионах. Соответствующее указание поступило от Укрэнерго", - сообщили в компании.

экономия на электроэнергии, тарифы, инфографика Главред
Как сэкономить на электроэнергии / Инфографика: Главред

Отключение света в Украине - последние новости

Как сообщал Главред, 24 ноября в Украине свет почти не будут выключать. Однако графики отключений все же будут действовать с 14:00 до 18:00 для одной очереди.

Также сообщалось, что графики отключений электроэнергии в Украине могут быть отменены уже на выходных. Народный депутат Сергей Нагорняк подчеркнул, что ключевыми факторами остаются погода, температура воздуха и возможные атаки на энергетическую инфраструктуру.

Кроме этого, президент Зеленский напомнил, что Россия осуществила более 220 ударов по объектам генерации электроэнергии в Украине, а также оккупировала около 18 гигаватт энергетических мощностей. Он заверил, что украинцы продолжают неустанно работать над тем, чтобы обеспечить стабильное энергоснабжение и не допустить погружения страны в темноту.

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Что известно об "Укрэнерго"?

ЧАО "Национальная энергетическая компания "Укрэнерго" - оператор системы передачи Украины со статусом члена наблюдателя ENTSO-E, с функциями оперативно-технологического управления Объединенной энергосистемой Украины (ОЭС). Компания занимается передачей электроэнергии магистральными электросетями от генерации до распределительных сетей на рынке электрической энергии Украины, передает Википедия.

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