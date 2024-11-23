Свет не будут выключать: в Украине досрочно отменили графики - Укрэнерго

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- Во всех регионах Украины досрочно отменили отключения света
- Графики отключений электроэнергии не будут действовать до конца суток
В субботу, 23 ноября, в Украине досрочно отменили отключение света. До конца суток электроэнергия будет во всех регионах страны. Об этом сообщило Укрэнерго.
"Сегодня, 23 ноября, меры ограничения потребления досрочно отменены во всех регионах", - говорится в сообщении.видео дня
В то же время энергетики призвали украинцев не включать несколько мощных приборов одновременно до 22:00. Такие меры необходимы, чтобы не перегружать энергосистему Украины.
В ДТЭК подтвердили отмену графиков отключений электроэнергии до конца суток.
"Приятные новости! Сегодня до конца суток отменены стабилизационные отключения во всех регионах. Соответствующее указание поступило от Укрэнерго", - сообщили в компании.
Отключение света в Украине - последние новости
Как сообщал Главред, 24 ноября в Украине свет почти не будут выключать. Однако графики отключений все же будут действовать с 14:00 до 18:00 для одной очереди.
Также сообщалось, что графики отключений электроэнергии в Украине могут быть отменены уже на выходных. Народный депутат Сергей Нагорняк подчеркнул, что ключевыми факторами остаются погода, температура воздуха и возможные атаки на энергетическую инфраструктуру.
Кроме этого, президент Зеленский напомнил, что Россия осуществила более 220 ударов по объектам генерации электроэнергии в Украине, а также оккупировала около 18 гигаватт энергетических мощностей. Он заверил, что украинцы продолжают неустанно работать над тем, чтобы обеспечить стабильное энергоснабжение и не допустить погружения страны в темноту.
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Что известно об "Укрэнерго"?
ЧАО "Национальная энергетическая компания "Укрэнерго" - оператор системы передачи Украины со статусом члена наблюдателя ENTSO-E, с функциями оперативно-технологического управления Объединенной энергосистемой Украины (ОЭС). Компания занимается передачей электроэнергии магистральными электросетями от генерации до распределительных сетей на рынке электрической энергии Украины, передает Википедия.
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