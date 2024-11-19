Когда отменят графики отключений света: в 'Укрэнерго' озвучили сроки

Основное:
- Энергетики работают круглосуточно и восстанавливают энергетическую инфраструктуру
- Отключения будут продолжаться еще не один день
В результате массированной атаки по Украине, которая состоялась 17 ноября, были введены графики отключения света. Об этом сообщил советник премьер-министра Украины, член наблюдательного совета НЭК "Укрэнерго" Юрий Бойко в эфире КИЕВ24.
По его словам, украинские энергетики продолжают устранять последствия вражеского удара и работают фактически круглосуточно в три смены, чтобы максимально быстро осуществить все необходимые ремонтные работы.
"Если сравнивать со вчерашним днем, то сегодня ситуация уже несколько лучше. Мало того в некоторых регионах Украины отменили графики отключения", - рассказал Бойко.
В то же время советник премьер-министра Украины заявил, что для полной отмены графиков отключений электроэнергии "нужны не дни, а недели".
Отключение света - новости по теме
Как писал Главред, во вторник, 19 ноября, в Украине снова будут действовать графики отключения света. Отмечается, что причина временного введения ограничений - повреждение энергообъектов во время массированной ракетно-дроновой атаки.
Александр Харченко, директор Центра исследований энергетики сообщал, что в случае значительного снижения температуры воздуха, стоит быть готовыми к тому, что в отдельных регионах Украины одна очередь отключений электроэнергии будет действовать постоянно.
В то же время в Киеве и области возможна отмена графиков отключений света. Эксперт по вопросам энергетики Геннадий Рябцев заявил, что энергетики сейчас прилагают усилия для быстрого ремонта поврежденных объектов после ударов страны-агрессора РФ.
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Что известно о Юрии Бойко?
Юрий Бойко - советник премьер-министра Украины, член наблюдательного совета НЭК "Укрэнерго". Карьеру в энергетике начал в 1995 году с должности инженера электрика, впоследствии работал на руководящих должностях предприятий отрасли, а в конце 2020 года исполнял обязанности министра энергетики Украины.
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