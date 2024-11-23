Достаточно хорошие перспективы: эксперт порадовал, что отключений света станет меньше

Чего ждать украинцам:
- В центральных и восточных областях самые жесткие ограничения электроэнергии
- В Украине ситуация осложнена из-за значительных повреждений трансформаторных подстанций
- Работы по восстановлению электроснабжения продвигаются достаточно успешно
Сегодня, 23 ноября, будет действовать только одна очередь отключений - с 8:00 до 22:00, таким образом можно сделать вывод, что отключений света станет меньше.
Об этом говорится в сообщении Укрэнерго в соцсети Telegram.
Как известно, из-за повреждения энергообъектов во время массированной ракетно-дроновой атаки 17 ноября, больше всего ограничения электроэнергии введены в центральных и восточных областях.
Однако украинские энергетики активно работают над устранением последствий российских ударов. Эксперт по энергетике Геннадий Рябцев в комментарии для 24 Канала высказал мнение, что такие ограничения не продлятся долго.
Рябцев пояснил, что подобные проблемы с распределением электроэнергии уже возникали ранее, но сейчас ситуация осложнена из-за значительных повреждений трансформаторных подстанций, которые отвечают за передачу энергии.
"Но это не значит, что эти ограничения будут продолжаться долго. Есть достаточно хорошие перспективы. Я не хочу снова называть двое - трое суток. Впрочем, видим, что работы продвигаются достаточно успешно",- подчеркнул он.
Эксперт отметил необходимость поддержки энергетиков со стороны государства. Например, правительство может принять решение об изменении прайс-кепов или их отмене, что будет способствовать импорту электроэнергии, который сейчас составляет лишь 15-20% от общих потребностей. Также важно определить, кто именно относится к категории защищенных потребителей.
"Потому что в этом перечне защищенных на предприятия критической инфраструктуры приходится лишь треть, все остальные "примазались". Но почему-то Кабинет министров до сих пор не утверждает новый перечень. Это усложняет долговую проблему, обостряет ее, не позволяет нормально работать всем компаниям, которые генерируют, передают, распределяют электрическую энергию", - пояснил Рябцев.
Кроме этого, есть ряд других мер, которые могут улучшить работу энергетиков и ускорить восстановление поврежденных объектов. Дальнейший прогресс будет зависеть от согласованного сотрудничества, которое постоянно подчеркивают премьер-министр Денис Шмыгаль и представители правительства.
Отключение света в Украине - последние новости
Ранее Главред сообщал, что ограничений будет значительно меньше. Энергетики делают все возможное, чтобы как можно быстрее вернуть в работу поврежденное врагом оборудование.
В то же время в YASNO объяснили, почему графики отключений света постоянно меняются. К сожалению, постоянные атаки РФ на энергосистему и масштабные ремонтные работы не позволяют создавать стабильный прогноз даже на несколько дней вперед.
Кроме этого, в "Укрэнерго" озвучили сроки, когда отменят графики отключений света. Указывается, что для полной отмены графиков отключений электроэнергии "нужны не дни, а недели".
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Что известно об "Укрэнерго"?
ЧАО "Национальная энергетическая компания "Укрэнерго" - оператор системы передачи Украины со статусом члена наблюдателя ENTSO-E, с функциями оперативно-технологического управления Объединенной энергосистемой Украины (ОЭС). Компания занимается передачей электроэнергии магистральными электросетями от генерации до распределительных сетей на рынке электрической энергии Украины, передает Википедия.
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