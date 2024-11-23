"Генералы должны быть в окопах": Зеленский - об изменениях управления в ВСУ

В Украине хотят уменьшить бюрократию в армии и повысить моральное состояние военных.

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Зеленский заявил, что генералы должны быть в окопах / Коллаж: Главред, фото: 128-я отдельная горно-штурмовая Закарпатская бригада, ОП

Главное из заявления Зеленского:

В армии нужно уменьшить бюрократию

Нужно сократить расстояние между генералами и солдатами

В Украине изменятся подходы к управлению в ВСУ. Планируется уменьшить бюрократию в армии. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский во время III Международной конференции по продовольственной безопасности Grain From Ukraine, сообщает Суспільне.

Зеленский настаивает на том, что украинские генералы должны быть в окопах и лично видеть солдат. Это главная задача главнокомандующего ВСУ Александра Сырского.

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"И это очень важно. Офицер должен видеть солдата. Генерал, который не был в окопе, для меня - не генерал, несмотря на опыт. При всем уважении, сегодня самая сложная ситуация на переднем крае, в окопе. Генералы должны быть в окопах. Вот такая война", - сказал Зеленский.

К тому же сейчас важнейшим является моральное состояние военных.

"И если, но это уже решать военным, если переход к системе на "корпус-бригада", которую они предлагают на сегодня - это уменьшение вот этого расстояния от генерала до солдата, если бюрократичность эта уменьшится, пусть делают так", - добавил президент.

План устойчивости Зеленского - главные новости

Главред писал, что 19 ноября президент Украины Владимир Зеленский представил во время выступления в Верховной Раде План устойчивости, который состоит из 10 пунктов.

Что известно о Плане устойчивости Зеленского / Инфографика: Главред

Петр Олещук объяснил затею Зеленского и рассказал, зачем нужен этот План стойкости. По словам Олещука, план "достаточно неоднородный". В частности, он состоит из многих компонентов, часть из которых можно реализовать достаточно оперативно, а для других понадобятся серьезные ресурсы и значительные усилия.

По его словам, на этом фоне план стойкости выглядит как формат коммуникации с обществом, который выбрал для себя президент Украины.

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