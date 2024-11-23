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"2025 год будет поворотным": эксперт назвал 4 сценария окончания войны в Украине

Ангелина Подвысоцкая
23 ноября 2024, 03:30
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Тарас Загородний считает, что смена руководства США значительно увеличивает шансы Украины "выйти в позитив".
Загородний, ВСУ
4 сценария окончания войны от Загороднего / Коллаж: Главред, фото: 53 отдельная механизированная бригада имени князя Владимира Мономаха, Главред

Главное из слов Загороднего:

  • Президентство Трампа на руку Украине
  • Возможна реализация плана выхода на границы 24 февраля 2022 года
  • Путин не хочет соглашаться на заморозку войны

Окончание войны в Украине может развиваться по нескольким сценариям. В 2025 году после инаугурации Дональда Трампа станет понятно, к чему все движется. Об этом во время чата на Главреде заявил политический и экономический эксперт Тарас Загородний.

"Вариантов много, но одно можно сказать совершенно точно: 2025 год будет поворотным. Правда, куда этот поворот выведет, пока что остаётся вопросом. В любом случае, шансы Украины выйти в позитив значительно возросли после смены руководства США", - сказал Загородний.

Выход на границы 1991 года

Этот сценарий Загородний считает наиболее оптимистичным, в то же время акцентирует внимание на том, что в для его развития "должны правильно сложиться звезды" и появиться "немного удачи".

В таком случае Трамп должен быть на стороне Украины и системно "уничтожать ось зла". Загородний считает, что президентство Трампа будет "работать на Украину и против России".

"Так что дальнейший ход войны в Украине будет зависеть от того, как дальше будут развиваться события: будут ли россияне отступать, начнётся ли реальный обвал России, прежде всего, экономический, будет ли Трамп бороться с теневым флотом и так далее. К слову, администрация Байдена вовсе не боролась против теневого флота России, и РФ спокойно продавала ту же нефть в обход цены в 60 долларов ... Если обвалятся цены на нефть, всё может пойти по такому невероятному сценарию, что мы просто не будем успевать удивляться, как стремительно всё будет происходить", - сказал Загородний.

Он также считает, что если Украина вернется к границам 1991 года, то будет вправе сразу же требовать вступления в Альянс без каких-либо дополнительных заданий.

Выход на границы 24 февраля 2022 года

Загородний также считает, что администрация Трампа может вернуться к плану бывшего госсекретаря США Майку Помпео и запустить ленд-лиз.

"Мы будем выходить на границы 24 февраля 2022 года, а, кроме того, бить по территории Российской Федерации ... Пока я вижу совершенно точно, что очень возможна реализация плана Помпео и возвращение к границам 24 февраля, а также введение миротворцев", - говорит эксперт.

Он акцентирует внимание на том, что Украина должна будет требовать, чтобы на территории страны присутствовал именно контингент США или стран-членов НАТО.

Сценарий Корейской войны

Корейская война закончилась после того, как в 1953 году умер Сталин. Загородний считает, что война в Украине также может закончиться после того, как что-то случится с российским диктатором Владимиром Путиным.

"В Украине война может закончиться, когда что-то случится с Путиным, когда российские элиты поймут, что изменение лица в Овальном кабинете США не дало того результата, на который они надеялись, а прессинг России усилился", - объяснил он.

Заморозка войны

Не стоит отбрасывать и вариант с заморозкой боевых действий по линии разграничения, однако стоит понимать, что Путин пока этого не хочет.

В таком случае в стране будет продолжаться "вязкая ситуация" на фоне постоянных переговоров и постепенного продвижения врага на Донбассе.

"Однако, имея разрешение бить вглубь территории России, Украина может прекратить продвижение её войск за неделю, потому что будет нечем идти, поскольку будут уничтожены основные логистические пути, дороги, склады и прочее", - сказал он.

Также ожидается, что уже в первом квартале 2025 года у Украины появятся ракеты собственного производства дальностью до 1000 километров.

Смотрите видео с чатом Тараса Загороднего на Главреде:

Завершение войны в Украине - новости по теме

Напомним, недавно премьер-министр Польши Дональд Туск заявил, что в ближайшем будущем следует ожидать важных решений относительно прекращения огня в Украине, определения границы, на которой оно должно действовать, и гарантий безопасности для Украины. По его словам, план новоизбранного президента США Дональда Трампа в отношении Украины сейчас находится на этапе разработки.

Также 7 ноября президент Украины Владимир Зеленский решительно высказался против любых уступок российскому лидеру Владимиру Путину, к которым призывают некоторые европейские лидеры. Он подчеркнул, что Украина нуждается в оружии, а не в переговорах. По его словам, мир можно достичь только через силу и единство Европы, а не через уступки агрессору.

Как сообщал Главред, по мнению военного эксперта Олега Жданова, Россия не откажется от своей цели политического поглощения Украины. Поэтому есть два варианта развития событий: либо Украина уступит, либо уничтожит российскую армию на ее территории.

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Кто такой Тарас Загородний

Тарас Загородний — политтехнолог и эксперт. Более двадцати лет занимается политическим консалтингом, участвовал в избирательных кампаниях в качестве политтехнолога, ведет блоги в украинских СМИ. Также его приглашают на политические ток-шоу в качестве эксперта.

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