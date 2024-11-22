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Кабмин одобрил План реализации Стратегии морской безопасности: Умеров назвал задачи

Ангелина Подвысоцкая
22 ноября 2024, 22:07обновлено 22 ноября, 22:40
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Министр обороны заявил, что приближается момент, когда Черное и Азовское моря снова будут свободными.
Умеров, ВМС
Кабмин одобрил План реализации Стратегии морской безопасности / Коллаж: Главред, фото: ОП, ГПСУ

Кабмин одобрил План реализации Стратегии морской безопасности Украины, который был разработан Министерством обороны. Об этом заявил министр обороны Украины Рустем Умеров.

Стратегия морской безопасности была одобрена СНБО и введена в действие указом президента Владимира Зеленского. Документ имеет целью обеспечить выполнение задач и целей, определенный Стратегией.

Задачи плана:

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  • усиление способности сектора безопасности и обороны Украины, ВМС ВСУ и Морской охраны ГПСУ для противодействия агрессии и реагирования на другие угрозы морской безопасности;
  • деоккупация временно оккупированных территорий побережья, внутренних вод и континентального шельфа Украины;
  • получение компенсаций за потери, нанесенные агрессором, и восстановление морской и речной инфраструктуры, поврежденной в результате войны.

"Спасибо всем, кто присоединился к разработке этого важного документа. Вместе мы приближаем момент, когда Черное и Азовское моря снова будут полностью свободными и безопасными для Украины!" - заявил министр.

План стойкости Зеленского - главные новости

Главред писал, что 19 ноября президент Украины Владимир Зеленский представил во время выступления в Верховной Раде План устойчивости, который состоит из 10 пунктов.

План стойкости Зеленского Инфографика
Что известно о Плане стойкости Зеленского / Инфографика: Главред

Петр Олещук объяснил затею Зеленского и рассказал, зачем нужен этот План стойкости. По словам Олещука, план "достаточно неоднородный". В частности, он состоит из многих компонентов, часть из которых можно реализовать достаточно оперативно, а для других понадобятся серьезные ресурсы и значительные усилия.

По его словам, на этом фоне план стойкости выглядит как формат коммуникации с обществом, который выбрал для себя президент Украины.

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