Кабмин одобрил План реализации Стратегии морской безопасности: Умеров назвал задачи

Кабмин одобрил План реализации Стратегии морской безопасности Украины, который был разработан Министерством обороны. Об этом заявил министр обороны Украины Рустем Умеров.
Стратегия морской безопасности была одобрена СНБО и введена в действие указом президента Владимира Зеленского. Документ имеет целью обеспечить выполнение задач и целей, определенный Стратегией.
Задачи плана:
- усиление способности сектора безопасности и обороны Украины, ВМС ВСУ и Морской охраны ГПСУ для противодействия агрессии и реагирования на другие угрозы морской безопасности;
- деоккупация временно оккупированных территорий побережья, внутренних вод и континентального шельфа Украины;
- получение компенсаций за потери, нанесенные агрессором, и восстановление морской и речной инфраструктуры, поврежденной в результате войны.
"Спасибо всем, кто присоединился к разработке этого важного документа. Вместе мы приближаем момент, когда Черное и Азовское моря снова будут полностью свободными и безопасными для Украины!" - заявил министр.
План стойкости Зеленского - главные новости
Главред писал, что 19 ноября президент Украины Владимир Зеленский представил во время выступления в Верховной Раде План устойчивости, который состоит из 10 пунктов.
Петр Олещук объяснил затею Зеленского и рассказал, зачем нужен этот План стойкости. По словам Олещука, план "достаточно неоднородный". В частности, он состоит из многих компонентов, часть из которых можно реализовать достаточно оперативно, а для других понадобятся серьезные ресурсы и значительные усилия.
По его словам, на этом фоне план стойкости выглядит как формат коммуникации с обществом, который выбрал для себя президент Украины.
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