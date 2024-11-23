Хочет украинские металлы: Трамп может договориться о 'выгодной' мирной сделке - Bild

Что узнаете:
- Какую сторону Трамп займет в войне РФ против Украины
- Какие украинские металлы интересуют Дональда Трампа
Дональд Трамп после инаугурации может провести переговоры о мирном соглашении, которое будет выгодным Украине и США. Об этом сообщает сенатор Линдси Грэм, пишет Bild.
Трамп заинтересован в использование природных ресурсов Украины, которая является "самой богатой страной Европы".
"Эта война - из-за денег. Никто не хочет об этом говорить. Мы вернем свои деньги и обогатимся за счет редкоземельных металлов - и Украина тоже выиграет", - отметил он.
Эта сделка может предусматривать раздел Украины, из-за чего РФ может оказаться в "частичном выигрыше". В то же время Трамп может встать на сторону Зеленского, если речь будет идти о сырье, стоимость которого составляет 7 триллионов долларов.
Отмечается, что Трампа могут интересовать уран, титан, литий, графит и другие стратегические ресурсы.
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Напомним, недавно премьер-министр Польши Дональд Туск заявил, что в ближайшем будущем следует ожидать важных решений относительно прекращения огня в Украине, определения границы, на которой оно должно действовать, и гарантий безопасности для Украины. По его словам, план новоизбранного президента США Дональда Трампа в отношении Украины сейчас находится на этапе разработки.
Также 7 ноября президент Украины Владимир Зеленский решительно высказался против любых уступок российскому лидеру Владимиру Путину, к которым призывают некоторые европейские лидеры. Он подчеркнул, что Украина нуждается в оружии, а не в переговорах. По его словам, мир можно достичь только через силу и единство Европы, а не через уступки агрессору.
Как сообщал Главред, по мнению военного эксперта Олега Жданова, Россия не откажется от своей цели политического поглощения Украины. Поэтому есть два варианта развития событий: либо Украина уступит, либо уничтожит российскую армию на ее территории.
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