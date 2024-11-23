Теперь официально: Украина может атаковать РФ ракетами SCALP - МИД Франции

В Париже сказали, что украинские военные могут использовать дальнобойные французские ракеты только "в целях самообороны".

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Франция разрешила бить дальнобойными ракетами / Коллаж: Главред, фото ua.depositphotos.com, instagram.jeannoelbarrot.com

Основное:

Париж разрешил атаковать дальнобойными ракетами территорию РФ

Франция готова поддержать Украину во вступлении в НАТО

МИД Франции не исключил появление иностранных войск на территории Украины

Франция разрешила Украине наносить удары по территории России с помощью ракет большой дальности Storm Shadow/Scalp. Об этом заявил министр иностранных дел Франции Жан-Ноэль Барро в интервью BBC.

Он подчеркнул, что никаких "красных линий" в поддержке Украины быть не может.

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"Принцип был установлен... наши послания президенту Зеленскому были хорошо восприняты", - сказал он.

Отвечая на вопрос о возможном участии французских войск в боевых действиях, Барро отметил: "Мы не исключаем ни одного варианта".

"Мы будем поддерживать Украину так интенсивно и так долго, как это будет необходимо. Почему? Потому что на кону наша безопасность. Каждый раз, когда российская армия продвигается на один квадратный километр, угроза становится на один квадратный километр ближе к Европе", - подчеркнул он.

Барро также подтвердил, что Франция готова поддержать идею присоединения Украины к НАТО.

"Мы открыты для того, чтобы отправить приглашение, и поэтому в наших дискуссиях с друзьями и союзниками, друзьями и союзниками Украины мы работаем над тем, чтобы приблизить их к нашим позициям", - заверил министр.

Ракеты Storm Shadow / Инфографика: Главред

Разрешение на удары вглубь РФ - последние новости

В воскресенье, 17 ноября президент США Джо Байден впервые разрешил использование Украиной предоставленных США ракет большой дальности для ударов вглубь страны-агрессора России.

Главред ранее писал, что высокий представитель ЕС по вопросам внешней политики и политики безопасности Жозеп Боррель подтвердил предоставление Украине разрешения на удары дальнобойными ракетами от США по стране-агрессору России.

Накануне разрешение США на использование американского оружия для ударов по территории страны-агрессора России прокомментировал президент Польши Анджей Дуда. По его мнению, оно может стать решающим моментом в войне.

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Кто такой Жан-Ноэль Барро? Жан-Ноэль Барро - французский политик, министр-делегат по европейским делам Франции (2024). Министр Европы и иностранных дел (с 2024), сообщает Википедия.

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