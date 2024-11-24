"Будет клиническая смерть экономики России": на РФ надвигаются серьезные проблемы - Загородний

В РФ уже заметны признаки кризиса. А если еще Трамп обрушит цены на нефть, то это будет просто клиническая смерть российской экономики.

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На РФ надвигаются серьезные проблемы, отмечает Загородний/ коллаж: Главред, фото: УНИАН, скрин

Кратко:

В России уже заметны признаки кризиса

Если Трамп обрушит цены на нефть, то это будет клиническая смерть российской экономики

В стране-агрессоре России уже заметны признаки кризиса. На это указывает и падение цен на недвижимость, и отмена льготной ипотеки, и отмена дотаций фермерам. Более того, уже есть случаи неплатежей российским производителям оружия.

А если еще Трамп добьет и обрушит цены на нефть до 40 долларов, это просто будет клиническая смерть российской экономики. И все это будет происходить сразу, как только Трамп вступит в должность. Такое мнение высказал политический и экономический эксперт Тарас Загородний во время чата на Главреде.

"Плюс Трамп будет сотрясать Китай и добивать Иран, тоже по нефти, скорее всего. Поэтому Россию ждет не самое удачное время. По крайней мере перекантоваться благодаря разумным действиям российского правительства так, как в последние два с лишним года, РФ не удастся. Нужно отдать должное правительству и Центробанку РФ - они очень хорошо сработали для амортизации кризиса и разогнали экономику. Многие вещи они правильно сделали, кстати, в отличие от нашего экономического блока", - отметил эксперт.

По его словам, все зависит от того, насколько быстро Трамп сможет обвалить цены на нефть. Если он сделает это уже в первом квартале 2025 года, когда придет к власти, по крайней мере задаст тенденцию, то уже в третьем квартале у россиян будут существенные проблемы.

"Торговля нефтью и так России сейчас не дает того, что она хочет, поскольку посредники много забирают (РФ же везет нефть через третьи руки в Индию), а если еще и Украина будет добивать порты, например, порт Новороссийска, россиянам станет еще интереснее", - сказал Загородний.

Он отметил, что Украина, похоже, накапливает ресурс для таких ударов. По его словам, это то, что нужно.

"СБУшники при этом системно выносят НПЗ. Вот и в Брянской области долбанули по заводу по производству порохов. ГУР долбанул вообще по Каспийскому морю - Украина уже действует в трех морях фактически. Если будет вынесен порт в Новороссийске, это вообще перебьет возможность России экспортировать нефть. Ведь порт в Новороссийске - это чуть ли не единственный теплый порт у россиян, и, если они его потеряют, это грозит для них большими проблемами в экспорте и импорте любой продукции", - добавил Загородний.

Смотрите видео чата с Тарасом Загородним, в котором эксперт рассказал о запуске ленд-лиза для Украины Трампом и близком ударе США по экономике РФ:

Война в Украине - последние новости

Как сообщал ранее Главред, военных из КНДР перебросили в Украину - в ВСУ назвали направление. В ВСУ сообщили, что на нескольких направлениях присутствуют военнослужащие из КНДР.

Также ранее сообщалось, что РФ готовила наступление на Харьков и Сумы - СМИ раскрыли, как ВСУ сорвали план врага. Россия собрала около 46 тысяч военных для наступления на Харьковщину и 23 тысячи для атаки на Сумщину.

Напомним, в ГУР назвали главную цель оккупантов до конца зимы. Главной задачей РФ на осенне-зимний период является выход на границы Донецкой и Луганской областей. Стратегическая цель оккупантов - полный контроль территории Украины, заявил заместитель руководителя ГУР Минобороны Украины Вадим Скибицкий.

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Кто такой Тарас Загородний Тарас Загородний — политтехнолог и эксперт. Более двадцати лет занимается политическим консалтингом, участвовал в избирательных кампаниях в качестве политтехнолога, ведет блоги в украинских СМИ. Также его приглашают на политические ток-шоу в качестве эксперта.

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