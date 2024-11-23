РФ тестирует ракету "Кедр": существует угроза повторного удара по Украине - эксперт

Оккупанты проводят тестирование ракетной системы "Кедр" и полигоном для испытания служит территория Украины".

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РФ может повторно атаковать Украину / Коллаж: Главред, фото ua.depositphotos.com

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Оккупанты могут в очередной раз атаковать Украину баллистической ракетой

У Украины ограниченные возможности сбивать ракеты "Кедр"

В пятницу, 22 ноября, было сообщение о том, что воздушное пространство РФ закрывается с 06:00 до 22:00 часов в связи с возможностью новых испытаний на полигоне Капустин Яр, откуда "Кедр" был запущен по Днепру. По мнению военного обозревателя Дениса Поповича, эти события можно расценивать, как угрозу удара по территории Украины.

Эксперт в эфире Radio NV отметил, что РФ может нанести повторный удар баллистической ракетой "Кедр" по Украине.

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"Мы слышали о том, что этих Кедров, экспериментальных образцов, у россиян по крайней мере два или более двух. Они сейчас проводят испытания этой системы и полигоном для испытания служит территория Украины", - очертил Попович.

При этом он добавил, что подобные пуски могут быть просто испытательными, в частности по целям на территории РФ.

"То есть то, что они (оккупанты - ред.) запустили его, не обязательно будет по территории Украины, но подобную вероятность надо ожидать", - объяснил эксперт.

В то же время Попович отметил, что у Украины "очень-очень ограниченные" возможности сбивать этот тип баллистики.

Также он подытожил, что Воздушные силы ВСУ не смогут сказать, куда именно полетит эта ракета, если пуск произойдет по территории Украины.

Баллистическая ракета "Кедр" / Инфографика: Главред

Удары РФ по Украине - новости по теме

Как писал Главред со ссылкой на ГУР, страна-агрессор Россия нанесла удар по Днепру 21 ноября баллистической ракетой вероятно из ракетного комплекса "Кедр". Ориентировочное время подлета этой российской ракеты с момента запуска в Астраханской области до попадания в городе Днепр составило 15 минут.

Начальник Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов сообщил, что РФ должна была изготовить два экспериментальных образца ракеты из состава ракетного комплекса "Кедр" по состоянию на октябрь текущего года. В то же время начальник ГУР подчеркнул, что "Орешник", как называл ракету, атаковавшую Днепр, диктатор Владимир Путин - название научно-исследовательской работы, "это просто шифр". Сама же ракета называется "Кедр".

Впоследствии выяснилось, что после удара страны-агрессора по Днепру баллистической ракетой "Кедр", Украина работает над получением американской системы THAAD или модернизацией Patriot. В Генеральном штабе ВСУ считают, что цель РФ - запугать украинцев.

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Кто такой Денис Попович? Денис Попович - военный обозреватель. Работал в издании Цензор.НЕТ, в газете "Сегодня", был главным редактором издания "Судебно-юридическая газета", а также издания "Народная правда". В 2005-2014 годах работал в газете "Коммерсант-Украина", а с 1998 по 2005 год - в газете "Киевские Ведомости".

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