Сокрушительные удары ракетами по территории РФ: названа следующая цель Украины

В пределах досягаемости ракет сейчас находятся сотни целей.

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Удары ракетами ATACMS по РФ / коллаж: Главред, фото: Википедия, 22 отдельная механизированная бригада

Ключевые тезисы:

Украина может ударить по Ростовской области РФ

Там расположены по меньшей мере четыре аэропорта

Удар по региону может быть сокрушительным

Следующий удар западными ракетами Украина может направить по Ростовской области РФ. Там находится много объектов, на которые могут нацелиться ВСУ. Об этом сообщает The Wall Street Journal.

Как отмечает издание, российские аэродромы, склады боеприпасов и полигоны находятся в зоне риска после того, как союзники дали разрешение Украине бить по целям на территории РФ.

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"Сотни целей сейчас находятся в пределах досягаемости ракет, которые имеют большую мощность, чем беспилотники дальнего радиуса действия, которые использует Украина", - говорится в сообщении.

Также известно, что Институт изучения войны нашел около 200 военных целей в радиусе действия ракет ATACMS и Storm Shadow.

Аналитик ISW Джордж Баррос отмечает, что это лишь часть целей. По его словам, Украина может использовать данные разведки и атаковать штабы и другие объекты, которые меняют местоположение.

"Ликвидация штаба бригады или дивизии может создать беспорядок на несколько дней для сотни российских солдат", - сказал Баррос.

Издание отмечает, что одна из крупнейших концентраций целей находится в Ростовской области. Там по меньшей мере четыре аэропорта, которые находятся в пределах досягаемости западных ракет, хотя некоторые из них являются гражданскими.

"Ростов является местом высадки многих войск, которых транспортируют большими военными самолетами, экипируют, грузят в автобусы и везут на оккупированный восток Украины. Удар по региону может быть сокрушительным и разбросать ключевой плацдарм для дислокации российских войск", - пишет WSJ.

Авторы добавляют, что не удалось установить, ввели ли США ограничения по типам целей или регионов, которые может выбирать Украина для атак.

ATACMS / Инфографика: Главред

Удары по территории РФ - последние новости

Как сообщал Главред, утром 20 ноября Воздушные силы Украины выпустили 10 крылатых ракет Storm Shadow по цели в Курской области России. Мишенью мог быть командный пункт, расположенный в Марьино.

Кадры ударов ракетами Storm Shadow по территории Курской области, опубликованные в Сети, свидетельствуют, что под удар мог попасть санаторий, подчиненный Управлению делами президента РФ. В восточной части объекта, который подвергся поражению, вероятно, расположен узел связи.

Военный эксперт, директор по развитию информационно-консалтинговой компании Defense Express Валерий Рябых говорил, что целями ВСУ для ударов ракетами ATACMS на территории России станет прежде всего военная инфраструктура.

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