Почему набирается вес зимой и что с этим делать: Марина Боржемская раскрыла секрет

Марина Божеская дала дельные советы относительно набора веса зимой.

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Марина Боржемская рассказала о весе зимой / Коллаж Главред, фото Instagram/uzelkova.marina

Вы узнаете:

Почему набирается вес зимой

Что с этим делать

Бывшая жена известного украинского боксера Вячеслава Узелкова, который умер 9 ноября, украинский фитнес-тренер Марина Боржемская, устроила сессию вопросов-ответов своими подписчиками касательно здоровья.

Так, на своей странице в Instagram, Боржемская ответила на вопрос подписчицы о том, почему появляется лишний вес зимой и что с этим делать. В частности, по словам Боржемской, набор веса зимой - явление достаточно распространенное.

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"Причины - уменьшение физической активности, больше калорийной еды из-за потребности согреться, а также гормональные изменения из-за смены климата", - рассказывает она.

Чтобы не поправляться зимой, фитнес-тренер говорит, что важно контролировать рацион, оставаться активным, а также спать.

Марина Боржемская рассказала, как оставаться в форме / Скриншот Instagram/uzelkova.marina

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Ранее Главред рассказывал, как сын и экс-супруга эмоционально отреагировали на смерть Вячеслава Узелкова. Вопреки натянутым отношениям спортсмена с семьей в последние годы, близкие отдали ему дань уважения.

Кроме того стала известна причина столь ранней смерти боксера. Профессиональный спорт оставил на здоровье Вячеслава Узелкова неизгладимый след, который со временем привел к летальному исходу.

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Кто такая Марина Боржемская? Многие знали Марину Боржемскую, как жену известного боксера Вячеслава Узелкова. Однако истинная слава к девушке пришла в 2016 году, когда она стала тренером в популярном телевизионном проекте "Зважені та щасливі".

В 1999 году пара поженилась, однако спустя 22 года их брак дал трещину. По словам, Марины причина развода в том, что их пути просто разошлись. А вот сам Слава заявил, что причиной разрыва стало его неумение сдерживать ревность.

После начала полномасштабной войны бывший муж окончательно исчез из жизни семьи, поэтому Марина сама воспитывает 14-летнего сына Роберта и 11-летнюю дочь Оливию.

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