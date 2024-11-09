'Больно и неприятно': сын и экс-супруга эмоционально отреагировали на смерть Узелкова

Родные и знакомые Вячеслава Узелкова почтили память известного боксера.

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Родные и знакомые Вячеслава Узелкова почтили память боксера / Колаж: Главред, фото: instagram.com/uzelkov_official, instagram.com/uzelkova.marina

Кратко:

9 ноября умер украинский боксер Вячеслав Узелков

Экс-супруга, сын и мэр Киева Виталий Кличко сделали заявления по поводу смерти спорсмена

Родные известного боксера Вячеслава Узелкова впервые прокомментировали его внезапную смерть. Экс-супруга Марина Боржемская и сын Роберт публично почтили память Узелкова.

В своем блоге фитнес-тренер подтвердила смерть бывшего мужа, однако не предоставила никаких подробностей. Марина поделилась, что, несмотря на все трудности и конфликты в их отношениях, она благодарна Вячеславу за их общих детей - сына Роберта и дочь Оливию.

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"Ушел из жизни Вячеслав Узелков, отец моих детей. Несмотря на все сложности, которые были между нами, я благодарна ему за все", - написала Боржемская в Instagram.

Пост Марины Боржемской / Фото: скриншот

О смерти отца также впервые публично заявил сын Вячеслава - Роберт Узелков. Он опубликовал сториз в Instagram, где поделился своими чувствами. Несмотря на сложные отношения, Роберт отметил, что эта новость не оставила его равнодушным.

"Вячеслав Узелков умер сегодня (9 ноября - Главред). Какими бы ни были наши отношения, все равно больно и неприятно", - рассказал Роберт Узелков.

Заявление сына Вячеслава Узелкова / Фото: скриншот

Заявление мэра Киева

Мэр Киева Виталий Кличко выразил соболезнования в связи со смертью Вячеслава Узелкова. Он подчеркнул, что Узелков был искренним человеком и талантливым боксером, который достиг больших результатов.

"Вячеслав Узелков умер молодым, пережив сложные моменты... Искренние соболезнования близким и друзьям. Светлая память Вячеславу", - написал Кличко.

Мэр Киева и боксер в прошлом Кличко вспомнил спортивные достижения Вячеслава Узелкова. Он рассказал, что в начале карьеры Узелков стал призером Чемпионатов мира и Европы среди любителей, а в профессиональном боксе провел 34 боя, выиграв 30 из них, 19 - нокаутами. Также боксер владел титулами IBO International, WBO Inter-Continental, EBU в полутяжелом весе и был претендентом на пояс Чемпиона мира по версии WBA.

Кличко также упомянул, что Вячеслав боксировал под эгидой компании "K2 Promotions" и завершил свою карьеру в апреле 2014 года, после боя с Геардом Аетовичем.

Кто такой Вячеслав Узелков? Вячеслав Узелков - известный украинский боксер, родился в Виннице. Он с юных лет занимался боксом, а затем вышел на профессиональный уровень. Его дебют на ринге состоялся в 2004 году, и за следующие 10 лет он завоевал титулы чемпиона WBA Inter-Continental, IBO International и WBO Inter-Continental в полутяжелом весе. За свою профессиональную карьеру Узелков провел 34 боя, из которых одержал 30 побед, 19 из них - нокаутом, также потерпел 4 поражения. Свой последний бой он провел в апреле 2014 года, уступив Геарду Аетовичу. После завершения карьеры Вячеслав занялся тренерской деятельностью и участвовал в телевизионных проектах. В 2015 году стало известно, что боксер перенес инсульт.

Отношения Узелкова с детьми - что известно

Напомним, 9 ноября умер известный украинский боксер и фитнес-тренер Вячеслав Узелков. Ему было 45 лет. Причины смерти пока неизвестны, но с начала года Узелков имел проблемы со здоровьем и перенес несколько операций.

Боксер Вячеслав Узелков и его жена, фитнес-тренер Марина Боржемская, развелись после 22 лет в браке, обвиняя друг друга в абьюзе и манипуляциях с детьми.

Как сообщал Главред, ранее Узелков обвинял экс-супругу Марину в том, что она настраивает их двух общих детей, Роберта и Оливию, против отца.

Сын Вячеслава Узелкова публично обратился к отцу в Instagram. Роберт Узелков заявил, что больше не хочет иметь дело с отцом из-за боли, которую тот ему причинил.

Марина Боржемская поблагодарила сына за его смелость и мудрость, отметив, что он отстаивает семью и ее достоинство.

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